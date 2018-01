PALLACANESTRO, AL PALA ANGELI SCONTRO AL VERTICE

DELLA SERIE C TRA NUOVO BASKET AQUILANO E VASTO

Pubblicazione: 14 gennaio 2018 alle ore 12:25

L'AQUILA - Grande attesa nell’ambiente cestistico cittadino per lo scontro al vertice di oggi, quando alle ore 18,00 al PalaAngeli saranno di scena i biancorossi del Vasto Basket, capoclassifica solitari del Campionato di Serie C.

Per il Nuovo Basket Aquilano, attualmente al terzo posto, un duro banco di prova al cospetto di una formazione costruita per vincere e per tentare la risalita in Serie B, una squadra quella vastese con numerosi elementi con importanti trascorsi in categorie superiori e con i due croati Oulic e Peric che si stanno rivelando tra i migliori giocatori di questa edizione altamente spettacolare e di notevole livello tecnico del Torneo di Serie C.

Tra le file dei giovani aquilani di coach Stama sarà ancora assente il bomber Fabio Foresta, al recupero dall’operazione al crociato con il professor Calvisi e per il quale si prevede un rientro in tempi record per i playoffs, ma tornerà sul parquet dopo tre gare out per una distorsione lo svedese Jallow e tornano in rosa dopo l’assenza nella scorsa gara per influenze Di Carmine, Santucci e Di Biase.

Per la società del PalaAngeli la gara arriva in un periodo di intensa attività su più fronti, con tutte le formazioni giovanili in lizza per la vittoria nei loro campionati regionali e con ben 9 atleti convocati, unici rappresentanti della provincia, dallo staff del Centro Tecnico Federale Fip (iniziativa nazionale riservata ai migliori prospetti italiani sul territorio) e dalla Selezione Under 14 Abruzzo: Niccolò Nardecchia (classe 2002), Paolo Belmaggio (2003), Daniele Perrella (2003), Marco D’Ippolito (2003), Matteo Prioli (2004), Francesco Tuccella (2004), Federico Mastropietro (2004), Tommaso Santomaggio (2004) e Camilla Antonetti (2003).