PAGANO E MARTINO IN MOLISE CON BERLUSCONI, ''UNITA' ESEMPIO PER L'ABRUZZO''

Pubblicazione: 13 aprile 2018 alle ore 21:46

SAN GIULIANO DI PUGLIA - Gli abruzzesi Nazario Pagano, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, e il deputato Antonio Martino, segretario organizzativo regionale, sono stati al seguito di Silvio Berlusconi nella visita in Molise, dove il 22 aprile prossimo si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale.

"Abbiamo deciso di essere al fianco del presidente Berlusconi per sostenere e appoggiare il candidato unitario del centrodestra, Donato Toma, in una competizione che avrà ripercussioni nazionali, anche alla luce delle trattative per la formazione del nuovo governo - ha detto Martino - Spero che l'unità di intenti e la compattezza che la coalizione sta mostrando in Molise possano essere di esempio e di sprone per le elezioni amministrative in Abruzzo. Dall'unione si parte per far capire alla gente i sacrifici e gli sforzi che stiamo facendo".

Martino e Pagano hanno sottolineato che il presidente Berlusconi ha visitato il monumento realizzato nel sito della scuola 'Jovine' di San Giuliano di Puglia, crollata durante il terremoto del 31 ottobre 2002, quando il leader di Forza Italia era presidente del Consiglio, e dove morirono 27 bambini e la loro maestra.

Qui Berlusconi, "incontrando molte famiglie, tra cui le famiglie delle vittime", riferiscono, ha ricevuto attestati di stima e di affetto.

"Anche in Molise, come nel nostro Abruzzo, il nostro presidente - hanno detto i due parlamentari - ha risolto con grande efficacia le complesse e difficili problematiche legate ai tragici terremoti. Berlusconi ci sorprende ogni volta di più, mostrando una forza di volontà e una capacità di presenza straordinari".