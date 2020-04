OSPEDALI, MARIANI: 'QUANTO STA ACCADENDO AL MAZZINI DI TERAMO E' INACCETTABILE'

Pubblicazione: 10 aprile 2020 alle ore 12:06

TERAMO - "Al Mazzini di Teramo siamo all'ennesimo reparto contaminato e chiuso. Dopo oncologia, medicina e contagi di medici e infermieri in numerosi reparti, ora anche neurologia. Il numero di operatori sanitari e pazienti contagiati nell'ospedale del Capoluogo di provincia corrisponde alla quasi totalità dei positivi a Teramo. L'ospedale è il focolaio, tutto questo è inaccettabile".

È quanto si legge in una nota di Sandro Mariani, capogruppo Abruzzo in Comune.

"Non c’è una testa che pensa e organizza, né in Regione né in seno alla Asl: questo è il problema che bisogna risolvere prima che si trasformi in dramma. Sono settimane che chiedo un Commissario in grado di affrontare con celerità la situazione: dalla pianificazione dei tamponi all’isolamento dei reparti, dalle strutture per i sanitari a quelle per i positivi, dalla strategia per la prevenzione territoriale all'attuazione di protocolli ospedalieri efficaci. Sono settimane che Regione e Asl perdono tempo, mostrando tutta l'inadeguatezza nel gestire questa emergenza", prosegue.

"Al commissariamento si è preferita la nomina, a supporto della direzione sanitaria di Teramo, di una figura della quale non è noto neppure il curriculum, tanto da spingere ad un accesso agli atti il Coordinamento nazionale dei Medici ospedalieri - aggiunge - Non hanno sortito effetti le mie richieste né quelle di tanti Sindaci che, anche loro da settimane, chiedono punti di riferimento certi e adeguati. Continua ad essere carente la comunicazione e la mappatura del contagio e sempre più i cittadini percepiscono, giustamente, l'ospedale come un pericolo - conclude - Oggi stesso anch'io presenterò un accesso agli atti e continuerò in ogni azione possibile e percorribile per garantire a operatori sanitari e cittadini l’attenzione e la sicurezza che meritano".