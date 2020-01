OSCAR AD ACCESSORI TINTI CON ZAFFERANO E MONTEPULCIANO, GIOVANE AQUILANO TRA PREMIATI

Pubblicazione: 17 gennaio 2020 alle ore 20:13

L'AQUILA - Ha ricevuto il riconoscimento nella categoria 'Fare Rete' per un'idea realizzata con la collaborazione di alcuni produttori aquilani di zafferano: Gianluca Nappo, 30 anni, è tra i vincitori dell'Oscar Green 2019, concorso nazionale di Coldiretti Giovani Impresa che premia l'innovazione in agricoltura.

I nomi dei sei vincitori (uno per categoria) sono stati svelati oggi a Roma, a Palazzo Rospigliosi, in una cerimonia con il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, la delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, oltre ai dirigenti abruzzesi con il direttore regionale Giulio Federici.

Obiettivo di Nappo è riscattare l'Abruzzo riscoprendo "la terra" e le sue eccellenze. Produce accessori, scarpe, borse, foulard, cravatte e papillon che tinge con lo zafferano e con il Montepulciano d'Abruzzo provenienti dalle campagne di San Pio delle Camere (L'Aquila).

Il giovane ha inaugurato la sua attività quattro anni fa puntando sulla vendita online.

"La terra toglie, e gli abruzzesi lo sanno bene - ha detto Nappo ricordando il terremoto del 2009 e dedicando il premio a coloro che l'hanno vissuto - ma la terrà dà anche, se ci rimbocchiamo le maniche e non perdiamo speranza nel futuro".

Per tingere il tessuto Gianluca Nappo utilizza la 'polvere dorata' dello zafferano e il Montepulciano d'Abruzzo, per fissare i colori si affida a un pretrattamento ottenuto da scarti della fermentazione vinicola. "Un esempio di innovazione di prodotto con risvolti importanti sulla promozione e la conoscenza delle eccellenze territoriali - commenta Giuseppe Scorrano, delegato di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo - un progetto che arriva da un giovane e che mostra le innumerevoli possibilità collegate a un settore, quello agricolo, che oggi non è limitato alla semplice coltivazione del fondo e può dare risultati importanti e duraturi anche in sinergia con altre realtà produttive".