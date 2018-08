ORTONA: NEL 75ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, STAFFETTA CON OTTAWA

Pubblicazione: 27 agosto 2018 alle ore 17:18

ORTONA - Una staffetta tra Ottawa e Ortona (Chieti), in ricordo e in onore del 75esimo anniversario della liberazione della cittadina abruzzese, avvenuta il 28 dicembre del 1943 per mano dell'esercito canadese.

La doppia corsa podistica si terrà il 23 settembre prossimo: l'"Ortona Challenge" avrà inizio alle 17 in punto, nel momento in cui terminerà la gara "Ottawa, Canada. Join us", organizzata dall'esercito canadese.

La manifestazione, in Abruzzo, è stata organizzata dalla Cantina di Ortona e dall'associazione sportiva Ortona for Runners, con l'obiettivo di unire i cittadini in "una grande giornata di festa, di amicizia e di sport, dedicata alla storia di due popoli e due comunità che vogliono onorare la memoria di quanti persero la loro vita e la loro gioventù per la libertà di tutti".

La corsa partirà dalla rotonda, il cosidetto "Cider Cross", in prossimità della cantina di Ortona, sulla Strada Provinciale 218 Marrucina, dove è posizionato il carro Sherman, usato dai canadesi per liberare la cittadina abruzzese.

Per gli organizzatori l'evento vuole essere "un tributo a quella 'meglio gioventù', al suo eroismo ed al suo sacrificio", ma anche "un modo per rafforzare il legame tra le due comunità del Canada e dell'Italia, unite dalla storia e dall'emigrazione".