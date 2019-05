ORTONA: MOBILITAZIONE PER DIFEDERE LE DUNE DI POSTILLI-RICCIO

Pubblicazione: 26 maggio 2019 alle ore 11:34

ORTONA- Manifestazione in spiaggia, oggi a Ortona, per la tutela delle dune.

A protestare è il Wwf Abruzzo, che ha inviato al Comune di Ortona una diffida e la richiesta di annullare l'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime stagionali in zona Postilli-Riccio, quando già le concessioni sono state affidate.

"Siamo stati costretti a questo atto -, dichiara Dante Caserta, vice presidente nazionale del Wwf - viste le incongruenze presenti nell'avviso e il rischio concreto di veder compromesso uno dei pochi tratti di litorale che mantengono carattere di naturalità in Abruzzo, senza considerare che alcuni dei lotti identificati non hanno accessibilità e quindi non hanno i requisiti minimi di sicurezza".

Secondo Fabrizia Arduini, presidente Wwf zona frentana e costa teatina, «non è stata motivata specificatamente l'esigenza della messa a bando di queste nuove aree, considerate anche la presenza del Fratino che proprio qui trova uno dei pochi siti della costa abruzzese dove ancora riesce a nidificare, o le segnalazioni di una vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali". L'appuntamento è dalle 10 al lido Cambusiere (stazione di Tollo) per una passeggiata naturalistica con censimento di flora e fauna protetta.