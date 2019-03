ORIENTAMENTO: UNIVERSITA' L'AQUILA TRE GIORNI IN CENTRO COMMERCIALE DI ROMA

Pubblicazione: 15 marzo 2019 alle ore 11:27

L'AQUILA - Università dell'Aquila a caccia di nuovi studenti fuori dai confini abruzzesi.

Nella capitale, all'interno del centro commerciale Euroma2, uno stand dell'Ateneo per tre giorni ha fornito informazioni su tutti i corsi di studio presenti nei 7 dipartimenti.

Docenti e personale amministrativo si sono alternati dispensando opuscoli informativi, consigli e "dritte" a studenti superiori accompagnati dai propri insegnanti e agli avventori incuriositi dalla presenza dell'Università all'interno di un contesto insolito.

L'iniziativa rientra in un programma di appuntamenti analoghi che vedono l'Ateneo impegnato in decine di iniziative durante tutto l'anno.

Una quindicina, sono solo quelle del Dipartimento di Scienze umane: "Il nostro campo d'azione è quello del centro Italia, quindi l'Abruzzo innanzitutto e le regioni limitrofe, ma non sono mancate puntate in Puglia, da dove tra l'altro provengono molti nostri iscritti, soprattutto di Scienze della formazione primaria", spiega il prof Andrea Viviani.

"Per me - afferma il docente di Linguistica italiana - è oltre che doveroso e piacevole relazionarmi coi potenziali neo studenti del Dsu. Non si tratta di convincerli quanto di indirizzarli verso una scelta consapevole che possa, lo speriamo tutti, rivelarsi vincente in termini professionali e umani". (red.)