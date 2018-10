ORICOLA: CONCLUSI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DI ALLOGGI ATER

Pubblicazione: 16 ottobre 2018 alle ore 16:39

L’AQUILA - Sono terminati i lavori per il miglioramento sismico di alcune strutture del Comune di Oricola (L'Aquila). Ad annunciarlo è l’assessore regionale con delega all’edilizia residenziale, Lorenzo Berardinetti, che ha lavorato a stretto contatto con gli amministratori locali, con l’Ater e il commissario Gianvito Pappalepore, per risolvere il problema.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati riconsegnati 6 alloggi e 6 cantine agli inquilini residenti in via Santa Restituta, 1. Le operazioni di adeguamento si sono rese necessarie per garantire la sicurezza degli abitanti della zona e di coloro che, quotidianamente, attraversano queste stradine.

"I lavori sono stati finanziati con delibera di giunta in attuazione del Par Fsc Abruzzo 2007/2013, linea di azione VI 1.1 a 'verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente' - ha spiegato Berardinetti - per un importo complessivo di 613.508, 68 euro di cui 541.555,89 a carico della Regione Abruzzo e 71.952,79 a carico dell’Ater dell’Aquila".

"Come da programma, quindi, in stretto contatto e sinergia con le Ater e le istituzioni locali, sindaci in primis, prosegue la nostra azione di controllo sulle strutture che richiedono manutenzione edilizia e adeguamento sismico”, conclude l’assessore regionale.

Soddisfatto anche il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi: "Sono felicissimo per la consegna dei lavori dopo due anni di calvario. Ringrazio l’assessore Lorenzo Berardinetti per averci dato una mano, a noi amministratori ma, soprattutto, agli inquilini che, a causa di iter troppo lungo e complesso, hanno visto bloccate le loro esigenze".