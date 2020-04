ORDINE GIORNALISTI: PALLOTTA, ''INACCETTABILE COMPORTAMENTO SINDACO MONTESILVANO''

Pubblicazione: 24 aprile 2020 alle ore 17:31

L'AQUILA - "E’ Inaccettabile che il sindaco di uno dei centri più grandi della nostra regione, Montesilvano, usi una videoconferenza su Facebook per additare con disprezzo organi di informazione e giornalisti, 'rei' di aver semplicemente compiuto il proprio dovere, che è quello di documentare i cittadini e l’opinione pubblica su quanto accade nella città che lui governa".

A scriverlo, in una nota, è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta.



"Un dovere che, evidentemente, risulta sgradito al primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Marinis, che li descrive come asserviti all’opposizione. Ad aggravare il tutto - aggiunge -, va detto che l’esternazione gratuita è avvenuta in assenza di qualsivoglia servizio già pubblicato, su siti web o televisioni. Insomma, un’esternazione, così, tanto per mettere sull’avviso e far capire l’aria che tira".

"Una modalità che L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo respinge con fermezza esprimendo solidarietà ai nostri giornalisti", conclude Pallotta.