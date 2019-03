OPERE DI LINDA KARSHAN DONATE A BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

L'AQUILA - L'artista anglo-americana Linda Karshan donerà un’opera ("Soundings, Croce Greca per L'Aquila e la torre di libri") alla biblioteca "Giuseppe Bolino" di Palazzo dell'Emiciclo.

L’evento è in programma il prossimo venerdì 29 marzo, in occasione del convegno nazionale “Ance giovani” e rientra nel progetto “Nove artisti per la ricostruzione”, di cui il primo intervento è stato l'amphisculpture di Parco del Sole di Beverly Pepper.

“La biblioteca per L'Aquila” di Linda Karshan, è il secondo intervento di “Nove artisti per la ricostruzione “progetto ideato e curato da Roberta Semeraro nell'anno 2010 e proposto dall'associazione culturale RO.SA.M. sul tema della ricostruzione nel territorio aquilano per ricostruire un’identità collettiva.

La donazione si compone di sei disegni acustici eseguiti da Karshan in collaborazione (per la parte sonora) con la filmaker Candida Richardson e di un disegno con la Croce Greca per L'Aquila e l'opera sit specific “La torre di libri” che l'artista realizzerà nella biblioteca di Palazzo dell'Emiciclo il 29 marzo insieme agli studenti delle università.

In occasione dell'evento sostenuto dal comitato giovani Ance L'Aquila e dai partners del Regno Unito come Adam Prindeaux, é stato stampato un libro dedicato contenente una stampa, a tiratura limitata, del disegno della Croce Greca per L'Aquila, e sarà prodotto dall'associazione culturale RO.SA.M. il film documentario Dalla biblioteca di Ashurbanipal alla biblioteca per L'Aquila di Linda Karshan con la regia di Marco Agostinelli, che partendo dalla famosa collezione di tavolette assire con scritture cuneiformi conservate al Bristih Museum, metterà in luce attraverso l'installazione di Karshan per la biblioteca dell'Aquila, l'importanza che ha avuto e continua ad avere la cultura nelle politiche sociali a favore della crescita dei popoli e delle loro Nazioni.

La donazione di Karshan alla biblioteca dell'Emiciclo è patrocinata dal Consiglio regionale d'Abruzzo, dal Comune dell'Aquila e dall'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma.