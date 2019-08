ONDATA DI MALTEMPO:

TEMPORALI E PIOGGE, CADUTI

28 MILA FULMINI IN 12 ORE

Pubblicazione: 23 agosto 2019 alle ore 10:07

L'AQUILA - Dopo giornate di caldo intenso, torna la pioggia sull'Abruzzo e si cominciano a registrare i primi disagi.

I rovesci interessano in particolare le aree interne, L'Aquila e la Marsica, con qualche allagamento e rallentamenti alla viabilità ordinaria.

All'Aquila per le strade del centro si procede a passo d'uomo, come a via Fontesecco, con le auto costrette a fermarsi a tratti, quando il livello dell'acqua diventa troppo alto.

Fortunatamente, a parte qualche giustificato timore, al momento, è possibile circolare seppur con qualche accortezza.

Il maltempo che da giorni si sta abbattendo sulle regioni del Nord Ovest, in particolare su Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta,è arrivato, come previsto, anche su quelle del Centrali.

La protezione civile ha diramato allerta gialla a causa dei temporali, accompagnati da vento e grandine, stando alle previsioni meteo, che si verificheranno anche con una certa entità, che potranno provocare allagamento delle strade e altri disagi.

Senza dimenticare i fulmini e i forti colpi di tuono: secondo le ultime rilevazioni dalle nelle ultime 12 ore sulle nostre regioni centro settentrionali sono caduti circa 28 mila fulmini.

Anche le temperature diminuiscono, dando una tregue dall'estate afosa.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, pioverà sull'Abruzzo fino a sera. Domani mattina ci sarà una breve pausa dai rovesci, che riprenderanno, però, nel pomeriggio e fino a tarda sera.