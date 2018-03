OMICIDIO PESCARA: A SPOLTORE MESSA IN MEMORIA

DI ALESSANDRO NERI, MA NON CI SARA' FERETRO

Pubblicazione: 17 marzo 2018 alle ore 14:48

SPOLTORE - "Buongiorno al mondo intero. Grazie per l'affetto, la comprensione, la stima, il rispetto, la collaborazione che avete dato a questa mia meravigliosa famiglia. Oggi ci saranno i funerali di Ale. Oggi desidero, voglio e vi chiedo soltanto affetto, comprensione, stima e collaborazione. Grazie".

Lo scrive su Facebook, in tre lingue - italiano, spagnolo e inglese - la mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara.

Nel pomeriggio infatti, alle 15,30, nella chiesa di San Camillo De Lellis, in località Villa Raspa di Spoltore, verrà celebrata una messa in memoria del 29enne.

Non dovrebbero essere veri e propri funerali, in quanto, secondo le ultime informazioni, non ci sarà il feretro.