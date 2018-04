NUOVO OSPEDALE AVEZZANO: PRONTA BOZZA DI GARA

EUROPEA PER PROJECT FINANCING AL ''CONTRARIO''

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 16:01

AVEZZANO - Un concreto passo in avanti per la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano (L'Aquila). E' quello compiuto nel corso dell’incontro tra il sindaco Gabriele De Angelis, e il manager della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila Rinaldo Tordera che si è svolto questa mattina al municipio, e dove sono stati messi a punto i passaggi procedurali per l’avvio dell’iter che, con gara europea, porterà alla realizzazione del nuovo presidio.

L’opera, che sarà ubicata nei pressi dell’attuale ospedale, costerà nel complesso 83 milioni di cui 48 a carico del privato e il resto finanziato dallo Stato, con una quota del 5 per cento della Regione.

Una strada diversa da quella seguita per altri nosocomi da realizzare in Abruzzo, come ad esempio a Chieti, dove invece è il privato, segnatamente Maltauro e Nocivelli, a proporre di sobbarcarsi il costo della realizzazione per poi rifarsi con la gestione trentennale di parte dei servizi.

La bozza di gara, per l’affidamento dell’incarico di progettazione del nuovo ospedale di Avezzano, è già all’esame della Regione.

Presenti all'incontro anche i responsabili degli uffici tecnici della Asl, Francesco Dalla Montà e dell’amministrazione comunale, Francesco Di Stefano, sono stati messi a punto i vari passaggi amministrativi e burocratici, nonchè i membri della nuova giunta comunale che sono stati messi al corrente del lavoro fatto con la Asl. Durante il summit è intervenuto telefonicamente anche il nuovo vice sindaco Lino Cipolloni.

L’obiettivo di Asl e Comune di Avezzano è quello di dare il via ai cantieri nel giro di alcuni anni.

Secondo i tecnici la fase più impegnativa, proprio per gli aspetti procedurali e amministrativi, è quella dell’iter amministrativo di avvio poiché i tempi effettivi di realizzazione del nuovo ospedale non supereranno i 24 mesi.

"Grazie alla delibera dell’aprile del 2017, adottata dalla Regione - dichiara il Manager della Asl, Tordera - che ha pianificato la programmazione dei nuovi ospedali in Abruzzo, compreso quello di Avezzano, la Asl ha potuto lavorare con unità d’intenti col Comune di Avezzano e bruciare le prime tappe del complesso iter. Una struttura di fondamentale importanza non solo per Avezzano ma per un comprensorio come quello marsicano di 120mila abitanti".

Il sindaco di Avezzano, da parte sua, ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione comunale e il lavoro portato avanti con la Asl: “Il nuovo ospedale - ha detto De Angelis - è stato considerato da subito tra le massime priorità ed urgenze di questa amministrazione anche perché l’attuale struttura non è più adeguata a un’utenza sempre più ampia che richiede servizi sempre più qualificati. Ecco perché abbiamo deciso di seguire con particolare attenzione l’iter burocratico e amministrativo che porterà a questa realizzazione cercando per quanto possibile di eliminare i tempi morti. Come confermato dall’ingegner Di Stefano tutto ciò che era nelle possibilità del Comune in tema di nuovo ospedale è stato fatto. Sono state messe in atto tutte le azioni possibili relative all’individuazione dei terreni e alla loro idoneità. Aggiustamenti si potranno offrire sulla viabilità e sulle aree parcheggio. Già a dicembre con il manager Tordera ci siamo dati delle scadenze e il tavolo operativo di oggi dimostra che si va avanti spediti. Ho appreso con soddisfazione - ha concluso il sindaco - che tra una decina di giorni inizieranno i lavori al pronto soccorso".