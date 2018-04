PALLACANESTRO: NUOVO BASKET AQUILANO SI QUALIFICA PER LE FINALI REGIONALI GIOVANILI

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 12:31

L'AQUILA - Inizio di primavera con grandi soddisfazioni per la pallacanestro cittadina, con il Nuovo Basket Aquilano che sia sul fronte della Serie C che su quello delle categorie giovanili sta rappresentando L’Aquila su palcoscenici nazionali ed internazionali di prestigio assoluto.

Domenica i ragazzi del team del PalaAngeli hanno chiuso con un successo sul Torre dè Passeri la stagione regolare di Serie C, davanti ai sempre tantissimi appassionati presenti nell’impianto di Sant’Elia, scalando una posizione e partendo così nei playoffs finali dal quinto posto che nei quarti farà affrontare alla formazione di coach Stama i molisani dell’Airino Termoli, finalisti delle ultime tre edizioni del torneo: andata in trasferta domenica 15, ritorno al PalaAngeli giovedi 12 ore 19,30.

Sarà un impegno durissimo per la società di Roberto e Paolo Nardecchia, che sarà affrontato però con la consapevolezza di aver raggiunto con largo anticipo l’obiettivo stagionale dell’accesso ai playoffs, fondamentale per una squadra in assoluta crescita e come sempre tra le più giovani di tutti i gironi di Serie C italiani: un accesso ai playoffs che garantirà al momento l’ingresso nel prossimo Campionato che la Fip sta organizzando e che sarà ancora di più alto profilo coinvolgendo oltre il Molise anche le Marche.

Dalle categorie giovanili arrivano ancora grandi soddisfazioni e, dopo la trasferta Internazionale di Vienna per gli Under 12 Esordienti e l’accesso alle Finali Nazionali Join The Game di Maggio a Jesolo per l’Under 14, i riflettori sono ora tutti puntati per l’Under 15 che Giovedi 12 alle 16,00 al PalaAngeli giocherà gara 1 di Finalissima Abruzzese contro il Pescara Basket in un confronto che laurerà la vincitrice ammessa alle Fasi Italiane: oggi, invece, Gara 1 di Semifinale Under 20 con i ragazzi aquilani impegnati a Vasto (ritorno lunedi 16 ore 20,15 al PalaAngeli) a caccia della Finale Regionale di categoria.