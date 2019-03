NUOVO BASKET AQUILANO CAMPIONE REGIONALE UNDER 16 E AMMESSO A NAZIONALI

Pubblicazione: 14 marzo 2019 alle ore 12:20

L'AQUILA - Davanti ad un pubblico di appassionati e addetti ai lavori che hanno gremito il PalaAngeli dell'Aquila, il Nuovo Basket Aquilano ha portato nel capoluogo il primo titolo assegnato dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro: quello dell’Under 16 d’Eccellenza 2018/2019.

I giovani atleti hanno superato nelle due gare di finalissima gli avversari del Pescara Basket: dopo aver vinto Gara-1 di 25 (97-25) sul parquet adriatico, i ragazzi della società di Roberto e Paolo Nardecchia hanno impattato al PalaAngeli sull’88-88, al termine di un incontro spettacolare e giocato a ritmi altissimi dalle due formazioni.

Per i biancoblù aquilani la soddisfazione di aver chiuso per il terzo anno consecutivo da imbattuti il proprio Campionato, dopo quelli vinti dei due anni precedenti nell’Under 14 e nell’Under 15: tre stagioni intere senza sconfitte per un gruppo che sta regalando alla pallacanestro cittadina risultati mai raggiunti nella sua storia!

Le due squadre rappresenteranno ora la regione nei Gironi Nazionali che porteranno alla Finalissima Italiana, al Nuovo Basket Aquilano (qualificato come Abruzzo 1) sono state accoppiate la Stella Azzurra Roma, la Victoria Libertas Pesaro, l’Olimpia Pistoia, l’Aurora Jesi e l’Eurobasket Roma: formazioni rappresentanti tutte di club di serie A e con tradizioni di livello.

Questa la rosa dei nuovi Campioni regionali 2018/2019: Daniele Perrella, Paolo Belmaggio, Alessandro Mascioletti, Marco D’Ippolito, Federico Mastropietro, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella, Pietro Gasbarri, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Andrea Miconi, Alessandro Baglioni, Francesco Di Battista, Lorenzo De Santis e Mattia Profeta.

Allenatore Paolo Nardecchia, assistenti Davide Tedeschini ed Ezio Di Girolamo, preparatore atletico Cristian Berardi.