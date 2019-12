NUOVO BASKET AQUILANO: BIG MATCH AL PALA ANGELI, A CACCIA DELLA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA

Pubblicazione: 14 dicembre 2019 alle ore 15:13

L'AQUILA - Reduce da quattro vittorie consecutive che lo hanno prepotentemente rilanciato nella classifica del difficile Campionato Abruzzo-Molise di Serie C Silver, il Nuovo Basket Aquilano affronta domani al PalaAngeli (consueto inizio alle 18) una delle favorite per la vittoria finale, il Tasp Teramo.

Gli ospiti biancorossi nella scorsa stagione sono arrivati fino all’atto conclusivo dei playoffs, perdendo solo la finalissima per la promozione contro l’Assisi e hanno chiaramente costruito una formazione per rilanciare il loro obiettivo, un team con tanti elementi da importanti trascorsi in categoria superiore.

In quella che è la prima giornata del Girone di ritorno i ragazzi del club di Roberto e Paolo Nardecchia cercheranno un’importante conferma al positivo periodo di forma che ha recato con sé quattro vittorie di fila e proveranno ad avvicinare in classifica il Teramo, ora a 4 punti di distanza, per avvicinarsi sempre più alla vetta capeggiata dal Pescara Basket.

C’è positività e grande attesa nell’ambiente cestistico cittadino per questo incontro e per un team che nelle ultime settimane sta esaltando le consuete caratteristiche della società del PalaAngeli, gioco aggressivo in difesa e grande velocità nel riproporsi in attacco, caratteristiche che nell’ultima gara interna vinta contro il Silvi hanno entusiasmato i sempre numerosi presenti sulle tribune del Palasport aquilano.

Proseguono intanto le intense attività giovanili con tutte le formazioni maschili e femminili sugli scudi nei tornei regionali e nella prossima settimana verrà presentato alla città il classico Calendario Artistico, una consuetudine decennale alla scoperta delle bellezze dell’Aquila: l’edizione 2020 è stata realizzata nel Parco del Castello con tutte le 14 squadre del club.