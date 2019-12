NUOVI IMPIANTI SCI OVINDOLI: FAMIGLIA BARTOLOTTI, ''UN RISULTATO STORICO''

Pubblicazione: 15 dicembre 2019 alle ore 09:00

OVINDOLI - Via libera alla realizzazione dei nuovi impianti sciistici nelle località Valle delle Lenzuola e campi della Magnola, ad Ovindoli, in provincia dell'Aquila, e nel parco regionale Sirente Velino.

Giancarlo Bartolotti, proprietario degli impianti di Ovindoli ha voluto ringraziare i "fautori di questo risultato storico": il figlio Massimiliano (Max) Bartolotti, l'imprenditore della Monte Magnola scomparso nel settembre dello scorso anno, che ha presentato il progetto relativo all'ampliamento delle piste, e Pierpaolo Pietrucci, ex consigliere regionale, che ha inserito il progetto nel Masterplan.

"Un’ottima notizia, che premia il nostro impegno negli anni scorsi. Da consigliere regionale mi sono battuto senza sosta, arrivando anche a scontrarmi con l’allora presidente della Regione Luciano D’Alfonso, per ottenere le risorse disponibili, che sono arrivate dal Masterplan e anche da fondi per il Ministero delle Infrastrutture (parliamo di 10 più 6 milioni di euro), per programmare quello che oggi si inizia a realizzare", ha dichiarato nei giorni scorsi, a nome del Pd Abruzzo, Pierpaolo Pietrucci, già consigliere regionale, commentando la notizia.

“Ringrazio chi ha lavorato insieme a me con l’impegno a questo importante risultato, a cominciare dalla famiglia Bartolotti e dal compianto amico fraterno Massimiliano, dalla famiglia Lallini, dai sindaci di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, Mauro Di Ciccio e Gennaro Di Stefano. Mi spiace che il sindaco di Ovindoli nelle sue dichiarazioni non faccia cenno al giusto riconoscimento dei meriti e delle responsabilità. Ce ne faremo una ragione, l’importante è il risultato”, ha aggiunto Pietrucci.

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, ha dichiarato: “Ancora una volta il Masterplan della Giunta D’Alfonso, quello che strumentalmente nella scorsa legislatura è stato attaccato dalle opposizioni, si conferma come lo strumento che assicura crescita e investimenti all’Abruzzo. Il tempo, come si dice, è galantuomo: all’opinione pubblica continueremo a raccontare delle importanti risorse che arriveranno sul territorio grazie alla programmazione fatta allora, e sottolineare la totale mancanza di strategia e programmazione da parte di questa Giunta e di questa maggioranza regionali che sono del tutte ferme”.