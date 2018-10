NUOVA PESCARA: LOLLI APRE I LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Pubblicazione: 20 ottobre 2018 alle ore 16:43

PESCARA - Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha aperto ieri pomeriggio i lavori dell'Assemblea costituente convocata per attivare le procedure amministrative che porteranno alla nascita della "Nuova Pescara".

L'Assemblea è composta di sindaci e consiglieri comunali dei tre Comuni (Pescara, Montesilvano e Spoltore) interessati al progetto di fusione.

La riunione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Pescara.

"Si tratta di una riunione solenne ma allo stesso tempo la considero una seduta di lavoro, che porterà alla costituzione del nuovo comune come disposto dalla legge approvata dal Consiglio regionale, frutto di un risultato referendario - ha esordito il presidente vicario Giovanni Lolli -. Io non sono nelle condizioni di modificare la legge, poiché non ho i poteri per farlo, quindi ci dobbiamo attenere al testo vigente. Si tratta di un progetto importante dove i protagonisti principali saranno i membri dei tre consigli comunali con i relativi sindaci - ha aggiunto Lolli - Lo considero, poi, un evento volto a raggiungere un obiettivo: valorizzare e sviluppare i nostri territori".