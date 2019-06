NUOTO: DIECI ATLETI ABRUZZESI AL TROFEO REGIONI ESORDIENTI

Pubblicazione: 21 giugno 2019 alle ore 10:08

PESCARA - Sono dieci gli atleti abruzzesi che parteciperanno al XIV Trofeo delle Regioni, squadre Esordienti A di nuoto, in programma a Scanzano Jonico (Matera) dal 28 al 30 giugno nella piscina olimpionica dell'impianto sportivo 'Torre del Faro'.

La manifestazione, sotto l'egida di Federazione Italiana Nuoto (Fin) e Comitato regionale Abruzzo Fin, vedrà in rappresentanza dell'Abruzzo: Isabella Cilli (The Hurricane), Valentina Procaccini (The Hurricane), Giulia Diodati (Club Aquatico), Valentina Nocita (Club Aquatico), Arianna Hanzelewicz (Swamp Swimming), Federico Cornice (Interamnia Fitness), Simone D'Adamo (Mille Sport San Salvo), Alessandro Di Pietro (Centro Nuoto Sulmona), Mirko Chiaversoli (Pinguino Nuoto Avezzano), Lorenzo Ciancetta (Swamp Swimming).

Nella rappresentativa abruzzese anche gli allenatori Mattia Trignani e Daniele Ronci e il delegato del Comitato accompagnatore Mario Paris.

Atleti e Tecnici si ritroveranno lunedì 24 giugno alle 18 per un allenamento collegiale allo Stadio del Nuoto di Teramo.