SI STACCA ASCENSORE, PAURA NELLA NOTTE A PESCARA, SI INDAGA

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 09:52

PESCARA - Paura, ma fortunatamente nessun ferito la notte scorsa in una palazzina di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pescara, dove per cause in corso di accertamento si è staccato un ascensore dal settimo al secondo piano, causando un botto e danni all'interno dello stabile.

Gli inquilini sono usciti dalle abitazioni per la paura, con uomini di Polizia, vigili del fuoco e 118 sul posto.

Sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto.