TERREMOTO: SINDACO CAMPLI, PROROGA 60 GIORNI PER DOMANDE CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 09:47

CAMPLI - Il provvedimento di proroga di 60 giorni della consegna delle domande per il contributo per l'autonoma sistemazione per le popolazioni delle regioni colpite dal sisma del 2016-2017 è stato firmato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, con un'ordinanza in cui si dispongono interventi urgenti per l'emergenza Coronavirus.

A renderlo noto è il sindaco di Campli, Federico Agostinelli.

"È stata scongiurata - commenta - un'emergenza nell'emergenza. Sono molto soddisfatto della decisione presa dalla Protezione Civile, che ha accolto l'appello che venerdì scorso avevo personalmente rivolto, da sindaco di uno dei comuni del cratere, all'Ufficio speciale per la ricostruzione. In questo modo i beneficiari del Cas non saranno costretti ad andare in Comune contravvenendo al dpcm per il contenimento del contagio covid19".