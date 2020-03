CORONAVIRUS: PRESIDENTE SENATO, ''ITALIANI RISCOPRONO SOLIDARIETA'''

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 09:44

ROMA - "L'Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo secolo: un'emergenza sanitaria che si è giorno dopo giorno trasformata in un'emergenza economica, finanziaria, sociale. Ma proprio in queste drammatiche giornate, gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà, di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati, sono e saranno sempre il collante della nostra nazione".

Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia.

"Il coraggio dei nostri medici, degli infermieri, del personale sanitario, delle forze dell'ordine e di tutti gli italiani che - afferma - con enormi sacrifici personali si stanno battendo per curare chi è ammalato e per contenere l'epidemia da coronavirus è lo stesso coraggio dei cittadini che si sono sacrificati per l'ideale dell'Unità nazionale".

"Il coraggio di un popolo che nell'Inno d'Italia cantato dai balconi delle case e nelle quotidiane manifestazioni di vicinanza a chi soffre situazioni di grande difficoltà, rinnova la sua unità, la sua identità, la sua forza morale" ha concluso.