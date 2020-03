CORONAVIRUS: ASM L'AQUILA, MODIFICHE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 09:05

L'AQUILA - Le disposizioni contenute nelle linee guida divulgate dall’Istituto Superiore di Sanità in questa fase di emergenza impongono nuovi adattamenti alle regole che normalmente si seguono per la raccolta differenziata.

Ad oggi - si legge in una nota dell'Asm - si continua con la Raccolta Differenziata (Organico - contenitore marrone, Carta e cartone – contenitore Bianco, Vetro - contenitore Blu e Plastica ferro alluminio - contenitore Giallo), ma con alcune modifiche di conferimento:

Smaltire i fazzoletti di carta utilizzati per soffiarsi il naso nell’indifferenziato (contenitore verde) e non più nell’organico;

Tutti i fazzolettini di carta, rotoloni di carta usa e getta, guanti in lattice e mascherine vanno conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata verde;

Utilizzare il doppio sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti in tutte le frazioni;

Chiudere i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci.

Conferire correttamente rispettando il giorno di raccolta e la tipologia di rifiuto per l’esposizione fuori dalle abitazioni se si hanno dubbi controllare l’Ecocalendario;

L’ecocalndario è visibile sul sito di Asm S.p.a www.asmaq.it o sull’app. ASM SPA L’Aquila,

Nono chiedere informazioni al personale operativo di Asm S.p.A. ma contattare il Numero Verde 800208820.

Queste piccole ma importanti disposizioni servono ad evitare nuovi contagi e il propagarsi del Coronavirus, oltre che tutelare i nostri operatori impegnati quotidianamente nel servizio - prosegue la nota - Chiediamo a tutti un atto di responsabilità per consentirci di svolgere il servizio in sicurezza oggi più che mai. Solo le persone positive al tampone o che dovessero trovarsi in quarantena obbligatoria dovranno conferire tutti i rifiuti solo nella frazione indifferenziato all’interno del contenitore verde, utilizzando le seguenti modalità: Utilizzare il doppio o triplo sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti ; chiudere i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci.