CORONAVIRUS: SALGONO A NOVE I CALCIATORI DI SERIE A POSITIVI, ULTIMI CASI CUTRONE E PEZZELLA DELLA SAMP

Pubblicazione: 15 marzo 2020 alle ore 10:16

ROMA - Salgono a nove il numero di giocatori di A positivi al coronavirus. Dopo la positività al Covid-19 accertata giovedì tramite tampone per Dusan Vlahovic (che sta bene, è a casa e non ha più sintomi), non è finita qui per la Fiorentina.

Come scrive la Gazzetta dello sport, il club, infatti, ha fatto sapere che in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esiti positivo, anche i calciatori Patrick Cutrone e il capitano German Pezzella. Tampone positivo infine anche per uno dei fisioterapisti viola, Stefano Dainelli.

Sono comunque tutti in buone condizioni di salute nelle lore case a Firenze. La squadra e il club sono ovviamente in autoisolamento già da ieri.

Dunque, il contagio si sta allargando tra le squadre di Serie A, che sono comunque ferme in attesa di sapere quando poter riprendere la preparazione.

Il primo giocatore a essere risultato positivo al tampone è stato lo juventino Daniele Rugani, mercoledì. Poi giovedì è stata la volta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria, al quale si sono aggiunti ieri altri quattro compagni (Omar Colley, Morten Thorsby, Albin Ekdal e Antonino La Gumina), oltre al responsabile medico Amedeo Baldari.