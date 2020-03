CORONAVIRUS: BOCCIA, POSSIBILE REQUISIRE ALBERGHI

Pubblicazione: 12 marzo 2020 alle ore 22:06

ROMA - La Protezione Civile fino al 31 luglio o fino a fine emergenza potrà disporre "la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere" per assicurare "le forniture" e "implementare il numero di posti-letto specializzati" per la cura del Coronavirus.

Lo prevede una bozza del decreto con le misure economiche, in fase di elaborazione e suscettibile ancora di modifiche.

E' possibile la requisizione "temporanea" di alberghi o beni immobili per ospitare persone in quarantena.