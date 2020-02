INCIDENTE MENTRE FA MOTOCROSS A PIANELLA, GRAVE UN 56ENNE

Pubblicazione: 15 agosto 2019 alle ore 21:54

PIANELLA - Un uomo di 56 anni è finito in ospedale per le lesioni riportate in seguito ad un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio mentre faceva motocross nelle campagne di Pianella, in frazione Cerratina.

A lanciare l'allarme è stato il figlio.

Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza ed elicottero, e i Vigili del Fuoco.

L'uomo, che ha riportato un politrauma con un importante trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pescara con il mezzo aereo.

Secondo le prime informazioni dei soccorritori il 56enne era incosciente e le sue condizioni sarebbero gravi.