BIMBO 5 ANNI RICOVERATO IN OSPEDALE, FORSE

CADUTO DA BALCONE SPRAR A MONTESILVANO

Pubblicazione: 15 agosto 2019 alle ore 21:50

MONTESILVANO - Un bambino di cinque anni è ricoverato in ospedale a Pescara per le lesioni riportate presumibilmente in seguito ad una caduta.

Mentre sono in corso tutti gli accertamenti, non è escluso che il piccolo, straniero, sia precipitato dal balcone della sua abitazione di Montesilvano.

Il fatto è avvenuto in via Napoli, in un complesso di alloggi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Soccorso dal 118, intervenuto con l'ambulanza medicalizzata, il bimbo è stato trasportato in ospedale. Nella struttura sanitaria sono poi arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, che hanno ascoltato i genitori e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Al momento, si apprende, si escludono responsabilità di terzi.

Il bambino, riferiscono i militari dell'Arma, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dei fatti il padre del piccolo era in casa e stava riposando con un'altra figlia, mentre la madre era assente.