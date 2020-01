DAGLI ASCENSORI BLOCCATI ALL'APERTURA DI PORTE E FINESTRE, FINO AL SALVATAGGIO DEGLI ANIMALI, TUTTI GLI INTERVENTI DELL'ANNO APPENA TRASCORSO NON SOLO INCENDI E INCIDENTI:

IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO IN ABRUZZO

Pubblicazione: 21 gennaio 2020 alle ore 07:05

L'AQUILA - Oltre 4 mila interventi per incendi ed esplosioni ma il maggior numero di chiamate ricevute ha riguardato le richieste di aiuto per l'apertura di porte e finestre, più di 5mila, mentre sono stati 323 i salvataggi di animali.

Sono solo alcuni dei numeri degli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Abruzzo, elaborati per l'anno appena trascorso e riportati nell'annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno.

Dai dati, che comprendono la tipologia dei soccorsi, i luoghi, le sostanze, le cause il personale intervenuto e i mezzi utilizzati, emergono dettagli particolarmente significativi alla luce del sempre crescente grado di fiducia e stima dei cittadini per il corpo dei vigili del fuoco.

Sono state 4.019 le operazioni che li hanno visto impegnati per far fronte ad incendi ed esplosioni, la maggior parte dei quali si sono verificati nel Chietino, con 1.212 casi, a seguire la provincia di Pescara con 1.051 casi, quella dell'Aquila con 1.005 e Teramo con 751.

Ma non ci sono solo incendi a tenere impeganti i vigili del fuoco tanto che vengono fuori numeri in molti casi drammatici, in altri decisamente curiosi.

Entrando nel dettaglio è particolarmente significativo il numero di interventi per gli incidenti stradali, ben 1.036, con il numero maggiore di casi registrato in provincia dell'Aquila (310), a seguire Chieti (283), Teramo (238) e Pescara (205).

Altri numeri importanti riguardano i soccorsi di vario genere alle persone, che sono stati 1.486, con una netta prevalenza nella provicia di Pescara (552), a seguire L'Aquila (380), Chieti (327) e Teramo (227).

E ancora 1.344 interventi per alberi pericolanti e, anche in questo caso, con una netta prevalenza nel Pescarese, con 497 casi, ultima provincia per numero di interventi, invece, risulta essere L'Aquila, con "appena" 252 episodi.

Ci sono poi le fughe di gas, 679 quelle regustrate: 209 in provincia di Pescara, 175 in quella di Chieti, 173 a L'Aquila e 122 a Teramo.

Non mancano gli ascensori bloccati e infatti sono stati 604 gli interventi effettuati, concentrati ancora una volta nel Pescarese (214), poi nel Chietino (176), nell'Aquilano (111) e, infine, nel Teramano (103).

Ben 2.411 le bonifiche da insetti che hanno visto i vigili del fuoco più impegnati a Pescara, con 860 operazioni, a Chieti (724), poi a L'Aquila (576) e a Teramo (251).

Fa riflettere ache il numero non trascurabile di interventi per il salvataggio di animali, 323. La maggior parte a L'Aquila (94), 79 a Pescara, 76 a Teramo e 74 a Chieti.

In generale, classificando per tipologie, la maggior numero di interventi effettuati riguarda l'apertura di porte e finestre: ben 5.020.

A chiedere aiuto sono stati in particolare i cittadini della provincia di Chieti (1.467), a seguire Pescara (1.326), poi L'Aquila (1.280) e Teramo (947).