L'ANNUNCIO DEL GOVERNATORE MARSILIO DURANTE LA RIUNIONE DELLA GIUNTA A PALAZZO SILONE: I PROVVEDIMENTI SARANNO RATIFICATI MERCOLEDI' NOMINE ASL: DECISI I MANAGER, TESTA ALL'AQUILA E SCHAEL A CHIETI

Pubblicazione: 09 settembre 2019 alle ore 17:45

L'AQUILA - È sostanzialmente chiusa la partita per la nomina dei nuovi direttori generali delle Asl di Chieti e L'Aquila.

Dopo mesi di polemiche e tensioni, infatti, nel corso della giunta ancora in svolgimento all'Aquila, a palazzo Silone, il governatore, Marco Marsilio, ha annunciato la decisione che andrà poi ratificata nella giunta di mercoledì prossimo, convocata in maniera straordinaria proprio per adottare i relativi provvedimenti.

Confermate le indiscrezioni che si susseguono da alcuni giorni. All'Aquila andrà il romano Roberto Testa, tenuto in stand by a causa del caso Zavattaro, il manager, oggi alla guida del comparto Salute del Friuli Venezia Giulia, che ha rifiutato il ritorno all'azienda provinciale teatina. A

Chieti andrà invece Thomas Schael, ex direttore generale della Asl di Bolzano.

La sua nomina, nell'aria da qualche tempo, era stata confermata nei giorni scorsi dell'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.

Segue...