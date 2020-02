NOMINA DI LEGNINI ALLA RICOSTRUZIONE: PAOLUCCI, 'RUOLO DI ALTO PROFILO'

Pubblicazione: 14 febbraio 2020 alle ore 20:30

L'AQUILA - “La nomina di Giovanni Legnini quale Commissario alla ricostruzione per il centro Italia è di certo una buona notizia, perché l’Abruzzo e le altre regioni colpite dal sisma avranno a propria disposizione l’esperienza e la competenza di un uomo delle istituzioni che, al contempo, è vicino alle comunità. Sono certo che Giovanni saprà dare il meglio in un ruolo che è anche una sfida importante e delicata, come ha fatto fino ad oggi ai massimi vertici dello Stato e sugli scranni del Consiglio regionale, sia come consigliere che come presidente della Commissione d’inchiesta sulla discarica di Bussi".

Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, commenta la nomina a commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia di Giovanni Legnini.

"A lui il più sincero e grande in bocca al lupo per il lavoro che lo aspetta e la massima collaborazione perché possa fare da speciale motore alla ricostruzione di tutti i territori colpiti dal sisma e che hanno diritto a rialzarsi del tutto”, conclude.