NOI CON SALVINI: ADERISCE L'EX SINDACO DI SULMONA FEDERICO E ALTRI NOMI

Pubblicazione: 25 dicembre 2017 alle ore 20:32

L’AQUILA - Il movimento politico Lega/Noi con Salvini Abruzzo, guidato dal coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, presenta il nuovo simbolo elettorale, le nuove adesioni al partito e gli appuntamenti politici e programmatici nazionali e regionali anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

“Con grande soddisfazione - dice Bellachioma - abbiamo finalmente un simbolo unico da Nord a Sud che sintetizza la storia politica trentennale della Lega e la giovane, ma non per questo meno avvincente, esperienza di Noi con Salvini. Il segretario, Matteo Salvini, è riuscito in ciò in cui, lui per primo, ha creduto e cioè realizzare e lanciare, in tutta Italia, il progetto Lega/Salvini premier vera novità nello scenario politico del nostro paese”.

“A lui e al senatore Raffaele Volpi, anima e cuore del progetto salviniano al Centro Sud, va il mio ringraziamento personale e quello di tutti i dirigenti e militanti Abruzzesi. Inoltre - prosegue il coordinatore regionale - ci sono state, nelle ultime settimane, numerosissime adesioni di amministratori, professionisti e di sindaci quali Simone Angelosante di Ovindoli, Fabrizio Montepara di Orsogna, Domenico Di Cesare di Carapelle Calvisio e Lorenzo Di Sario di Canosa Sannita”.

“A essi si aggiungono Giovanni Angelucci nuovo coordinatore cittadino a Francavilla, il consigliere Camillo Savini coordinatore cittadino a Penne, Gianni Bianchini, anche lui di Penne, responsabile dell’area Vestina, Fabio Federico, ex sindaco di Sulmona, responsabile della Valle Peligna, Renato Rasicci a cui è stato affidato il dipartimento Università e Ricerca, Andrea Leonzio al dipartimento scuola e Enrico Casale al dipartimento Infrastrutture e Trasporti”, elenca ancora.

“Appuntamenti importanti dal punto di vista politico programmatico - conclude Bellachioma - sono la riunione nazionale che il segretario ha convocato per sabato 13 gennaio a Milano con tutti i segretari regionali e provinciali di Lega/Ncs (questo accade per la prima volta) e l’assemblea programmatica che il movimento in Abruzzo ha indetto, a Pescara, per il sabato successivo 20 gennaio”.