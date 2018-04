NO HUB GAS, ULTIMA CHIAMATA

PER MANIFESTAZIONE. PIU' DI 300

REALTA' SABATO A SULMONA

Pubblicazione: 19 aprile 2018 alle ore 21:47

SULMONA - Ultimo appello alla partecipazione per dire No al gasdotto e centrale Snam. Domani, 20 aprile dalle ore 10.30 a Pescara, presso il Caffé letterario ci sarà l'occasione per fare il punto finale sulla manifestazione No Snam - No hub del gas che si terrà a Sulmona il 21 aprile dalle ore 15, da viale Togliatti.

Ad organizzare il Coordinamento No hub che, in una nota precisa: "Sarà anche l'occasione per riepilogare i dati e lo stato di avanzamento dell'iter procedurale dei diversi interventi - tra gasdotti, pozzi e stoccaggi che investono l'Abruzzo e le regioni limitrofe coinvolte - relativi alla realizzazione dei tanti tasselli dell'hub del gas, un progetto unitario che viene presentato in maniera spezzettata per non avere una forte opposizione".

L’opera, autorizzata dal ministero dello Sviluppo economico, denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente”, "è lo stravolgimento", sostengono i comitati, del progetto originario risalente al 2005, nel quale si precisava che l’impianto era a supporto del metanodotto Sulmona-Foligno (la denominazione era, infatti: “Metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione e spinta a Sulmona”) e non vi era menzione della finalità successiva che collegava la centrale al sito di stoccaggio di Fiume Treste a Cupello.

Nel 2011, come riportato nel decreto, si è proceduto invece ad uno sdoppiamento delle procedure, dividendo in maniera del tutto artificiosa la centrale dal gasdotto. "Un’operazione - come specificato dai comitati cittadini per l'ambiente Sulmona - a nostro avviso illegittima, perché delle due l’una: o c’èra veramente un’altra finalità e allora bisognava rifare una nuova Valutazione d’Impatto Ambientale oppure è stato l’ennesimo escamotage per spezzettare un’opera unitaria per evitare troppe proteste e mettere intanto un tassello con la centrale per depotenziare l’oppposizione".

Intanto, fanno sapere gli organizzatori, sono oltre 300 le adesioni da tutta Italia, dalla Diocesi ai comuni, passando per tantissime associazioni. E infatti lo stesso vescovo di Sulmona, Michele Fusco, che parteciperà alla manifestazione, ha dichiarato: "La Chiesa è partecipe e vicina alle lotte per la difesa dell'ambiente e dei beni comuni".

ELENCO ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua; Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua; Stazione Ornitologica Abruzzese; Nuovo Senso Civico; Associazione Pescara Punto Zero; Comitato no stoccaggio gas San Martino sulla Marrucina; Comitato no elettrodotto Villanova-Gissi; Comitato Cittadini per l'Ambiente – Sulmona; Coordinamento Nazionale No Triv; Associazione Dalla Parte dell'Orso; Arci comitato provinciale Chieti; Arci circolo territoriale Vasto; Associazione Mediterranea per la Natura Onlus; Fondazione "Lorenzo Milani" ONLUS

Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute ONLUS; Associazione Ubuntu onlus; Brigate di Solidarietà Attiva; Ciclofficina popolare CAP15 Pescara; Italia Nostra sezione "Aniene e M. Lucretili" (Tivoli); Associazione LeRotaie; Salviamo l'Orso ONLUS; Zona22 – San Vito; Laboratorio Sociale Largo Tappia – Lanciano; Associazione culturale "L'orda d'oro" Lanciano; Sulmona Teatro Project; Associazione SOS Natura; Rivista Malamente; Associazione Qualeterra; Associazione culturale Colettivo Dadalouve; Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

Associazione Noimessidaparte; Comitato No Inceneritore in Val di Sangro; Mountain Wilderness Umbria; Comitato No Trivelle nel Piceno; Comitato ForestaForesta; Coordinamento no Gasdotto SNAM&TAP Umbria; Rete di Cittadinanza e Comunità; Comitato per la salvaguardia ambientale di Piazza di Coso - S. Egidio Ripatransone – Cupra Marittima; Altrementi Valle Peligna; 3e32 / CaseMatte; Collettivo Studentesco Sulmona; Associazione culturale Movimentazioni; Associazione "Orsa Pro Natura Peligna" federata Pro Natura Nazionale; PeaceLink Abruzzo; Associazione Antimafie Rita Atria; Comitato Frentana Aperta (Campo di Giove); Associazione Kabawil; Paese Comune – Sambuceto; Associazione ambiente e salute nel piceno; Comitato Difendiamomontalfano – Cupello; Associazione "Cuore dei confini" – Corfinio; "Associazione Web per tutti" – Sulmona; Associazione ZeroLive – Sulmona; Abruzzoavventure; Associazione culturale Paesaggi Sonori; Associazione DisCanto; Associazione Scuola popolare di musica Sulmona; Bicincontriamoci Sulmona; Centro studi Carlo Tresca; Centro studi e ricerche Vittorio Monaco; Classemista Associazione culturale; MarfaTeatro – Sulmona; Associazione culturale laboratorio d'arte MAW; Associazione Culturale Sulmonacinema; Presidio Libera Sulmona; Associazione Movimento Zoè – Sulmona; Slow Food Condotta Peligna; Collettivo Danza Dadalouve – Sulmona; Associazione "Cuore dei confini" – Corfinio; Il Martello del Fucino; Unione degli Studenti – L'Aquila; Movimento No Tap; Associazione culturale Panfilo Serafini; Comitato TerrA-Territori Attivi; Comitatus aquilanus; Comitato Mò Bast; Comitato No Bretella; Associazione Culturale Demos; Spazio autogestito SCuP (Sport e Cultura Popolare); Ex Opg "Je so' pazzo"; Collettivo Autorganizzato Universitario – Napoli; Studenti Autorganizzati Campani; Comitato Difesa Ambiente Martinsicuro; Comitato No Tubo; Spazio Inkiostro; Movimento No Tap Provincia di Brindisi; Mountain Wilderness; LIPU Abruzzo; ALTURA; reAzione Castri

Pro Natura Abruzzo; Medicina Democratica Firenze; Pro Natura Piemonte; Associazione A Sud; Centro Documentazione Conflitti Ambientali; La Galina Caminante aps; Federazione Nazionale Pro Natura; WWF Abruzzo; Legambiente Abruzzo; Italia Nostra Abruzzo; Associazione Culturale I Colori del Territorio – Spoltore; Associazione Culturale "La città del sole" – Raiano; Associazione di economia solidale "Gea" – Sulmona; Associazione Martinsicuro.zero; Mountain Wilderness marche; CESC (Coordinamento Enti Servizio Civile) Project; Brigata Preneste Asd resistenza ciclistica romana; AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto) ONLUS; Comitato No Tunnel TAV di Firenze; Associazione Culturale Sestiere Porta Manaresca; Associazione Culturale Borgo Pacentrano; Associazione Culturale Sestiere Porta Japasseri; Associazione Culturale Sestiere Porta Filiamabili; Associazione Culturale Sestiere Porta Bonomini;

Associazione Culturale Borgo San Panfilo; Associazione Culturale Borgo S.M. della Tomba; Clash City Workers; Osservatorio Popolare della Val d'Agri; Attac Italia; Comando Provinciale N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria ) Aquila; APS Movimento Tellurico trekking ecologia e solidarietà; associazione Progetto Musica; Movimento Un'altra Bugnara; Circolo Arci Querencia L'Aquila; Comitato Territoriale Arci prov. L'Aquila; A.N.AB. Associazione Naturista Abruzzese; Circolo "Le Cesane" Urbino Legambiente; Forumambientalista; Pro Natura Laga; Movimento Popolare di Liberazione (Programma 101); Pro Natura L'Aquila; Gotico Abruzzese Crew; ISDE (Medici per l'Ambiente) Provincia L'Aquila; La Lupus in Fabula; Unione degli Studenti - Abruzzo; Collettivo Studentesco Lanciano; Collettivo Studentesco Pescara; Unione degli Studenti – Vasto; sPaz Pescara; Italia Nostra sezione "Carlo Tobia" – L'Aquila; Associazione Sportiva Dilettantistica G.P. RUNNERS SULMONA; gruppo scout Sulmona 1; Coord.No Triv - Lombardia; Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia; Slow Food Condotta L'Aquila.