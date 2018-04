NO HUB DEL GAS: PARTE CAROVANA DI INIZIATIVE PER DIRE NO A SNAM E TRIVELLE

Pubblicazione: 01 aprile 2018 alle ore 12:02

Dieci giorni di eventi per dire non a gasdotti, trivelle e stocaggi. Ad organizzarlo il coordinamento No hub del gas Abruzo Martedì 3 aprile alle ore 11:30 presso la Nave di Cascella a Pescara a Pescara si terrà una conferenza stampa di presentazione nel dettaglio dell'iniziative preparatorie alla manifestazione del 21 aprile a Sulmona, contro la centrale di stoccaggio del metanodotto che arriverà a Foligno e che ha avuto il via libera dal governo

Coinvolte quattro regioni con eventi dal 6 aprile al 15 aprile per preparare la manifestazione di sabato 21 Aprile a Sulmona.

Biciclettate, seminari, visite guidate, flash-mob in tre percorsi che convergeranno il 15 a Sulmona dalla costa all'interno per dire no alle fossili. In particolare si vuole contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario nell'ambito dell'assurdo progetto di trasformare l'Italia in un "Hub del Gas" europeo.