NIENTE FONDI PER ABBAZIA SAN GIOVANNI IN VENERE: SINDACO SOLLECITA VACCA

Pubblicazione: 12 luglio 2019 alle ore 19:21

FOSSACESIA - C'è rammarico a Fossacesia per l'esclusione, almeno momentaneamente, dai finanziamenti del ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Oltre 5 milioni di euro, destinanti alla tutela del patrimonio culturale per i quali l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, aveva sollecitato più volte interventi per l’abbazia di San Giovanni in Venere, che presenta alcune gravi criticità.

"Esistono diffuse macchie di umidità causate dall’infiltrazione di acqua piovana, abbiamo registrato la caduta di calcinacci sul prato antistante il Portale della Luna – evidenzia Di Giuseppantonio - La presenza delle infiltrazioni dal tetto dell’Abbazia era stata già da tempo ed in più occasioni oggetto di segnalazioni da parte mia agli organi competenti, ossia la Regione Abruzzo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo ed il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo".

"Di recente abbiamo eseguito un sopralluogo all’abbazia benedettina, assieme ai Padri Passionisti, con l’architetto Aldo Giorgio Pezzi, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo nell’area monumentale, proprio per evidenziare i problemi e di far presente la necessità di un urgente intervento per opere di isolamento del tetto dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, monumento che, tra l’altro, è stato inserito nel Polo museale regionale".

"Chiediamo ancora una volta al sottosegretario al Ministero per i beni e le Attività Culturali, l'abruzzese Gianluca Vacca, che sappiamo ha visitato il complesso nel corso di una visita privata, di sollecitare tutte le azioni utili a risolvere definitivamente i problemi riscontrati, affinchè non si creino danni irreversibili all’Abbazia. Non si può trascurare uno dei monumenti nazionali importanti", conclude Di Giuseppantonio.