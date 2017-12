NEVE IN ABRUZZO: INCIDENTI IN STATALE

E AUTOSTRADA, DOMANI TEMPO MIGLIORA

Pubblicazione: 28 dicembre 2017 alle ore 14:31

L'AQUILA - Neve sull'aquilano, rallentamenti e disagi sulla A24 e sulla A25 con incidenti.

Questo il bollettino della giornata segnata dal maltempo. E anche per domani mattina sono previste precipitazioni nevose. Dal pomeriggio tendenza invece a graduale miglioramento con cessazione dei fenomeni ed ampie schiarite.

Sulla A25 è stato segnalato un incidente in galleria, in direzione Pescara, al chilometro 125 nel territorio di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), che, da quanto appreso da fonti del Centro operativo autostradale della polizia dell'Aquila, non è grave ma sta comunque creando problemi alla circolazione.

L'Anas ha invece comunicato che sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni in località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo spazzaneve che è uscito di strada durante le operazioni di sgombero neve che sono in corso lungo la statale. Il conducente è illeso.

Nella notte sono stati utilizzati centosettanta mezzi per contrastare il maltempo, come reso noto da Strada dei Parchi spa, la società concessionaria delle due autostrade che collegano Abruzzo e Lazio.

Gli stessi responsabili della società del gruppo industriale dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto sottolineano che il 98 per cento del manto stradale è rimasto libero solo in alcune zone la neve, non in cospicue quantità, si è depositata ma è stata prontamente rimossa dai mezzi.

La società spiega anche che la circolazione non ha subito problemi e che l'organizzazione è allertata per gli eventi atmosferici delle prossime ore.

Qualche disagio nelle frazioni del capoluogo, ad Arischia ad esempio alle ore 13,30 nessun mezzo dell'Ama aveva raggiunto il centro abitato.