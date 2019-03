NEURO-SCIENZE: AL VIA LA SETTIMANA DEL CERVELLO, IN ABRUZZO 51 EVENTI, 18 SOLO A TERAMO

Pubblicazione: 10 marzo 2019 alle ore 11:25

TERAMO - Al via domani la “Settimana del Cervello”: la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi.

Teramo è la provincia con più eventi in Abruzzo di questa quarta edizione italiana, organizzata da Hafricah.net, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation, e coordinata dalle psicologhe Donatella Ruggeri ed Elisabetta Grippa.

Dall’11 al 17 marzo, infatti, a Teramo e provincia si susseguiranno ben 18 eventi, sui 51 della regione Abruzzo.

Numeri importanti che confermano l’interesse e l’entusiasmo di prendere parte alla manifestazione che ha l’obiettivo di consentire a grandi e piccoli di scoprire e comprendere in modo creativo ed innovativo l’organo più affascinante del corpo umano.

Da lunedì, quindi, sarà possibile: partecipare a convegni, seminari e workshop che promuoveranno la consapevolezza delle proprie funzioni cognitive e spiegheranno potenzialità e modalità di operato del cervello, effettuare checkup della memoria, fondamentali per la prevenzione ; individuazione precoce del deterioramento cognitivo. A questi vanno, inoltre, aggiunti mostre ed aperitivi, che consentiranno ai cittadini di confrontarsi con i professionisti in un ambiente informale e stimolante.

Grande importanza, in questa edizione 2019, verrà data al “Progetto Scuola”, che mira a diffondere ai bambini e ai ragazzi le nuove conoscenze scientifiche con un linguaggio adatto a loro, inserendole in un apposito eBook di teorie e attività da svolgere in classe. Sempre nelle scuole potranno essere effettuati anche screening mirati ed utili all’identificazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

La “Settimana del Cervello” è anche social La quarta edizione della “Settimana del Cervello” conquisterà infine anche il web. Tramite l’account facebook ufficiale "Settimana del Cervello", durante tutta la durata della manifestazione, verranno condivisi post “più cervellotici che mai”.

Tramite Instagram e Twitter, invece, si potranno sbirciare in tempo reale gli eventi su tutto il territorio nazionale.

Il calendario regionale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it.