NEL 2017 SULLE STRADE ABRUZZESI

STRAGE DI PATENTI MA MENO MORTI

Pubblicazione: 04 gennaio 2018 alle ore 09:46

L'AQUILA - Nel corso del 2017, con 25.558 pattuglie, la polizia stradale ha accertato sulle strade ed autostrade abruzzesi e molisane 51.798 infrazioni al Codice della strada, ha ritirato 1.516 patenti di guida e 1.684 carte di circolazione, con 69.582 punti complessivamente decurtati.

A tracciare il bilancio delle attività è lo stesso Compartimento di polizia stradale attraverso una nota.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 85.927, 557 dei quali sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 131.

Nel corso dell’anno le pattuglie della stradale hanno operato 10.449 soccorsi ad automobilisti in difficoltà.

In calo il numero degli incidenti mortali rilevati dalla polizia stradale nelle strade ed autostrade molisane ed abruzzesi (29 rispetto ai 33 del 2016, pari ad una flessione del 12%) con un numero complessivo di 32 persone decedute a fronte delle 34 del 2016 (-6%).

La sicurezza della mobilità - si legge nella nota del Compartimento - continua a rappresentare una priorità per la Polizia di Stato che, con la specialità polizia stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e controllo.

Fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera e attività di contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti: anche per il 2017 è proseguita la campagna straordinaria di servizi per il contrasto della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con impiego congiunto di personale della stradale e dei medici e personale sanitario della Polizia di Stato, sul territorio delle provincie di L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo e la provincia di Campobasso per il Molise.

Dall’inizio dell’anno, solo nelle notti dei fine settimana (dalla mezzanotte alle 6 del mattino di sabato e domenica), la polizia stradale ha impiegato nei posti di controllo 785 pattuglie, rilevando 58 incidenti che hanno cagionato due vittime e 60 persone ferite.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 3.751 (di cui 2.907 uomini e 844 donne), 155 uomini e 22 donne sono risultati positivi al test di verifica del tasso alcolemico. I veicoli sequestrati sono stati 31 con 5 veicoli destinati alla confisca.

In ossequio agli obbiettivi delineati nel protocollo d’intesa tra ministro dell’Interno e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, la polizia stradale, nel corso del 2017 ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale (svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti terrestri con i Centri mobili di revisione). Sono stati effettuati specifici servizi mediante pattuglie della stradale che hanno controllato 13.420 veicoli pesanti, di cui 486stranieri, con l’accertamento di 2.379 infrazioni.