NAVELLI: TORNA LA NOTTE ROMANTICA NEL BORGO TRA PROFUMI E TRADIZIONE

Pubblicazione: 23 giugno 2018 alle ore 19:08

NAVELLI - C’è grande fermento per l’arrivo della terza edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, che si svolgerà il 23 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate.

La Notte Romantica, che lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Le amministrazioni, le Proloco e le associazioni di volontariato dei vari Comuni stanno lavorando assiduamente all’organizzazione dell’evento, ognuno per proporre la propria personale interpretazione della serata, in linea con il format indicato dall’Associazione nazionale.

Via libera alla creatività e alla fantasia, quindi, per celebrare l’amore in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricchissimo programma di manifestazioni, iniziative ed eventi: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, vari concorsi e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti: la degustazione nei ristoranti del dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione dalla chef stellata Valeria Piccini, e l’ormai tanto atteso bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative. Quest’anno la Notte Romantica si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Vallonia (Belgio).

Le tre associazioni analoghe alla nostra, Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus BeauxVillages de France et Les Plus BeauxVillages de Wallonie, chederiscono alla Federazione Mondiale Les Plus BeauxVillages de la Terre, hanno accolto con entusiasmo l’invito del presidente Fiorello Primi a celebrare la Notte Romantica anche nel loro Paese, con l’auspicio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi europei.

“I Borghi più belli d’Italia - ha sottolineato Primi - con la Notte Romantica hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento nazionale, un format che da quest’anno è stato 'copiato' dai nostri partner internazionali di Belgio, Francia e Spagna, a sottolineare quanto l’ Italia nel campo della Bellezza, dell’accoglienza e dell’ospitalità abbia una leadership incontrastata. Basta solo rendersene conto”.

Nell'aquilano, la Notte Romantica si festeggerà a Navelli e Castel del Monte.

A Navelli è stato pensato un percorso gastronomico per scoprire i sapori e i profumi dei piatti tipici di altri paesi, che ospitano sagre rinomate e conosciute in tutta Italia e che cucineranno per le vie del borgo durante la serata. Saranno proposti piatti della tradizione, Riso allo Zafferano di Navelli, Penne alla Trota di Capestrano, Gnocchetti di Collescipoli in Umbria, le famose Penne all’arrabbiata di Ponte Basso (sagra arrivata alla sua 50a edizione), formaggio alla brace di Ofena, Arrosticini, Ventricina di Campotosto, il tutto accompagnato da birra artigianale, infusi artigianali e vino di cantine locali.

Saranno messe a disposizione guide per visitare il borgo in notturna. La manifestazione sarà allietata dalla musica Folk Popolare dei Briganti della Majella. I fuochi d’artificio in piazza a mezzanotte chiuderanno la manifestazione.

A Castel del Monte, invece, ci sarà l'aperitivo romantico in piazzetta San Rocco alle 19; alle 21:30, invece, sulla scalinata del Codacchio si terrà lo spettacolo teatrale 'Polvere di Cinema'.

Alle 23, seguirà la serenata romantica che accompagnerà ai fuochi pirotecnici che, a mezzanotte, chiuderanno la serata in piazza XX settembre.