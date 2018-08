NAVELLI: ECCO IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL BORGO E DELL'INTERA PIANA

Pubblicazione: 23 agosto 2018 alle ore 14:25

NAVELLI - La rigenerazione di Navelli e della sua Piana in uno studio realizzato dal Politecnico di Bari.

La proposta sarà al centro di un tavolo di lavoro che si terrà a palazzo Santucci a Navelli, a partire dalle ore 18 di venerdì 24 agosto.

La ricerca punta ad introdurre alcune rilevanti innovazioni per il rilancio dei sei comuni che si affacciano sulla piana di Navelli, Barisciano, Caporciano, Collepietro, Prata D’ansidonia, San Pio delle Camere, Navelli.

Da qui la proposta di una federazione dei comuni della Piana per giungere alla composizione di una Visione Unitaria della stessa attraverso la quale operare il rilancio socio economico di questo fragile territorio.

In tale contesto si colloca, ulteriormente, l'approfondimento progettuale condotto sul borgo di Navelli.

Tra i numerosi interventi previsti la realizzazione di una Casa dello Zafferano, di orti giardino, della vetrina dei prodotti della Piana, della via del commercio, di una zona di produzione, di un importante Hub dello scambio intermodale della Piana.

Questi interventi sono pensati come leva per incrementare la residenzialità e potenziare la vita di comunità alle diverse fasce d'età, favorendo il recupero degli ambiti più critici del borgo e rilanciando un nuovo modello di residenzialità nel rispetto della vocazione storica e culturale di questo luogo. In quest’ottica s’inserisce anche l'idea della "piazza Coperta", ideata per divenire cuore dell’associazione AmaP (Associazione per il mantenimento attivo dell'agricoltura della Piana) e contribuire al mantenimento della tradizione contadina del territorio ma anche capace di trasformarsi in auditorium e laboratorio urbano.

Questi e molti altri i punti che saranno illustrati nella tavola di lavoro di venerdì a cui prenderanno parte il sindaco di Navelli, Paolo Federico, con lui i professori del Politecnico di Bari Calogelo Montalbano (coordinatore scientifico del gruppo di ricerca) e Giacomo Martines e gli architetti Daniela Mastrogiacomo, Francesco Gravina e Onofrio Lofù.

Al tavolo interverrano il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovani Lolli, Franco Marini, presidente emerito del Senato della Repubblica, i deputati Luigi D’Eramo e Antonio Martino, Lorenzo Berardinetti assessore regionale lavori pubblici enti locali, Pierluigi Mantini vicepresidente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Angelo Caruso, presidente della Provincia, Francesco Di Paolo, sindaco di Barisciano, Ivo Cassiani sindaco di Caporciano, Massimo Tomassetti sindaco di Collepietro, Paolo Eusani sindaco di Prata D’Ansidonia, Pio Feneziani sindaco di San Pio delle Camere, e Raniero Fabrizi, titolare dell'Usrc.