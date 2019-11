NATURA E PRODOTTI D'ABRUZZO IN VETRINA A LONDRA, AL VIA IL ''WORLD TRAVEL MARKET''

Pubblicazione: 04 novembre 2019 alle ore 10:54

L'AQUILA - La Regione Abruzzo promuove il suo variegato territorio, in grado di accogliere turisti e viaggiatori in qualsiasi stagione, al

'World Travel Market' di Londra, che ha preso il via oggi e che si svolgerà fino al 6 novembre.

Vacanza attiva, sci, cicloturismo sono alcune delle proposte che il Dipartimento del Turismo presenterà al pubblico, puntando sulla possibilità di fruire dei voli Pescara-Londra e Pescara-Cracovia operati da Ryanair.

La vetrina londinese offre la possibilità di farsi conoscere da 50mila Tour Operatori e 11mila buyer; sono presenti 5.000 espositori, 3.000 giornalisti, oltre 180 i Paesi rappresentati.

La Regione Abruzzo sarà presente, nel padiglione dell'Enit, con il consorzio 'Abruzzo Travelling'.