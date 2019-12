NATALE: PESCARA, DOMANI LA CUPOLA IN PIAZZA SALOTTO SI TRASFORMA NEL FANTABOSCO, IL PROGRAMMA

Pubblicazione: 21 dicembre 2019 alle ore 15:54

PESCARA - “L’Amministrazione comunale è felice di presentare il nuovo, spettacolare allestimento della cupola geodetica in piazza Salotto che da domani, domenica 22 dicembre, al 6 gennaio, vivrà la sua nuova vita da 'Fantabosco' animando le feste natalizie, con laboratori e spettacoli per i più piccoli, ma anche eventi e concerti per l’intera cittadinanza”.

È quanto annuncia l’assessore al Commercio, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese che si dichiara “molto soddisfatto per i risultati finora raggiunti, in termini di partecipazione agli spettacoli, che hanno fatto registrare molti sold out, e di apprezzamento da parte della città. Ed ora inizia l’atteso spazio soprattutto per i bambini. Lo scenografo Filippo Iezzi (Chiediscena, impresa leader della produzione scenografica italiana, che si avvale del tocco artistico dei bozzetti dipinti a mano da Adriana Renzi) – spiega l’assessore – sta trasformando in queste ore il Dome Theatre in un mondo di fiaba, un bosco che riproduce l’atmosfera delle quattro stagioni in cui i bambini accompagnati da gnomi, fate e folletti assistono a spettacoli itineranti, di teatro per ragazzi, realizzano decori natalizi con pigne e legnetti, e ancora con angeli e ghirlande con materiali di riuso e naturali, oltre a poter partecipare ai numerosi laboratori ludici, tra magia, percussioni e molto altro, che saranno svolti dagli esperti dell’ Abruzzo Tu.Cu.R”.

Domani alle 16,30 e alle 18, per grandi e piccini, è in programma “Aerial Show” con Laura Petrini e Benedetta Cuzzi: corpi sospesi tra terra e cielo in un'atmosfera suggestiva ed emozionante, un tessuto ed una corda per incantare e far sognare il pubblico tra acrobazie in bilico e fragili equilibri. Due acrobate che accarezzando l'aria porteranno il pubblico per mano in un mondo di poesia, con intorno tutta la magia che solo il circo può creare.

Il bosco fatato sarà anche location suggestiva per alcuni concerti “intimi”, come quello in programma alle 22,30 che vedrà esibirsi Erica Mou in “Grazie dei fiori”, la cantautrice italiana, tra le più interessanti del panorama musicale, vincitrice del premio Mia Martini a Sanremo, e che festeggia quest’anno i 10 anni di attività cantando “10 donne che hanno fatto la storia”.

Da Saffo, con i suoi sfrontati inni all'amore a Raffaella Carrà, con l'ombelico scoperto in faccia ad un'Italia ancora troppo puritana, da Donatella Versace, che un giorno ha dovuto dimostrare al mondo di non essere soltanto la sorella di Gianni a Margherita Hack che ha insegnato agli uomini il femminile singolare della parola scienziato, e ancora da Bebe Vio, che si è ripresa, combattendo, tutto quello che la vita le ha tolto a Mia Martini, con una canzone per ogni dolore; e poi Jane Goodall, che ha scelto di perdersi nella foresta per mostrarci da dove arriva la parola uomo a Nina Simone, che con la voce amara è stata giovane, nera e di talento; passando per Marina Abramovic, che ha consegnato il suo corpo all'arte e ad Anna Magnani che contava le rughe, e aveva due pozzi di vita al posto degli occhi.

Per i laboratori non serve prenotare il posto on-line.

L’ingresso, al costo di un euro, è acquistabile all’urban box in piazza della Rinascita.

Il ricavato sarà devoluto all’Unità Operativa di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.

L’assessore Cremonese ringrazia gli Sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella , Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia.

IL PROGRAMMA FINO AL 6 GENNAIO

Domenica 22

dalle 10.00 alle 13.00 – Laboratori e animazione

16.30 e 18.00 – Aerial Christmas –

22.30 – Erica Mou "Grazie dei fiori"

Lunedi 23

10.00 – Serenètudes – MaJiker

17.00 – La Bella Addormentata

Martedì 24

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori di magia per bambini a cura del Tempio della Magia di Pescara

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Mercoledì 25

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Giovedì 26

dalle 11.00 alle 19.00– Spettacolo itinerante “I folletti di Santa Claus”

Venerdì 27

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori di percussioni per bambini a cura di Associazione Baobab

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

22.30 – Gold Mass “Transitions” – concerto

Sabato 28

ore 10.00 e ore 11.30– Spettacolo “Incirco varietà”

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Domenica 29

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori di percussioni per bambini a cura di Associazione Baobab

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

22.30 – Red Dress delay – concerto

Lunedì 30

dalle 10,30 alle 18,30 – Dov’è finito Babbo Natale

Martedì 31

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori di percussioni per bambini a cura di Associazione Baobab

dalle 16.30 alle 18.30 – Laboratori e animazione

Mercoledì 1

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Giovedì 2

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Venerdì 3

11.00 – 19,00 Il Bosco delle Meraviglie – Spettacolo itinerante

Sabato 4

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Domenica 5

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Lunedì 6

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione