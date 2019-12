NATALE: MOSTRE, TEATRO, ARTE E MERCATINI, CALENDARIO EVENTI A PINETO

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 13:47

PINETO - È un calendario ricco di appuntamenti ed eventi quello in programma nel Comune di Pineto per il periodo natalizio con iniziative che spaziano dal teatro al cinema, dalle mostre, ai concerti e ai mercatini per chiudere con la storica Fiera di Sant’Agnese.

Ad aprire il calendario è stata l’iniziativa Accendiamo il Natale a Mutignano, il primo dicembre, che con le sue luci e colori ha introdotto al periodo più magico dell’anno.

Tra gli altri appuntamenti stasera (12 dicembre 2019) nel Teatro Comunale alle 21,15 è in programma un nuovo appuntamento della rassegna Biblio-Cine con la proiezione del film ‘L’Anatra all’Arancia’.

Domani alle 21, sempre in Teatro, torna la rassegna ‘Non ci resta che ridere’ con lo spettacolo ‘È tutta un’altra storia’ con I Carta Bianca, nel pomeriggio, dalle 16, nel centro sociale ‘Il Fiordaliso’ ci sarà una tombolata. Sabato alle 10 nel Polifunzionale ci sarà un workshop sullo spreco alimentare in occasione dei tre anni del supermercato solidale ‘La Formica’ e alle 20,30 ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa "Salute con la musica” sulla sana nutrizione con il concerto della H-Band.

Il 15 dicembre alle 10 in via Colombo ci sarà l’iniziativa ‘Presepio è’ e nel Teatro Polifunzionale alle 17 ci sarà la storia musicata per bambini da tre a 5 anni dal titolo "Ho portato una valigia: chissà cosa ci uscirà?”.

Dal 15 dicembre al 6 gennaio in via Milano torna la Pista di Pattinaggio su ghiaccio che fino al 20 dicembre sarà aperta nei giorni feriali dalle 16 e nei festivi dalle 10, dal 21 dicembre sempre dalle 10.

A Villa Filiani dal 21 dicembre al 6 gennaio ci sarà la casa di Babbo Natale. Tutte le iniziative sono state presentate questa mattina in conferenza stampa dagli amministratori comunali alla presenza di molte associazioni coinvolte.Tra gli altri appuntamenti il 16 dicembre alle 20,30 in teatro è in programma il concerto dei piccoli allievi dal titolo "Sta già arrivando Natale”.

Il 17 nell’auditorium Sant’Antonio a Mutignano alle 20,30 ci sarà lo spettacolo Unplugged Christmas con brani live eseguiti dagli allievi grandi. Il 18 alle 20,30 nel polifunzionale ci sarà il Saggio Dance Studio, il giorno successivo alle 11 sempre al Polifunzionale ci sarà il Saggio di Natale "A Natale puoi" e alle 21,15 per la rassegna Biblio-Cine sarà proiettato il film “Regalo di Natale”, omaggio all’attore di origini atriane scomparso di recente Carlo Delle Piane.

Il 20 dicembre alle 18,30 in Teatro ci sarà l’iniziativa "Un Natale Spettacolare", il 21 alle 21, sempre in teatro, Antonio Gambacorta presenterà il suo nuovo album musicale dal titolo “Norah” mentre al Pineto Resort a Santa Maria a Valle ci sarà una tombolata. Il 22 il teatro ospiterà alle 9 il Saggio della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e alle 18 lo spettacolo del duo comico “E’ una vitaccia” dal titolo "Caro Abruzzo".

Dalle 14,30 alle 19 a Villa Filiani ci saranno laboratori creativi per adulti e bambini a cura di Letizia Muffo. Il 23 in Teatro dalle 9 alle 12 ci sarà la recita di Natale “Il regno delle Fiabe” e alle 21 il concerto di Natale “Caro Gesù”. Il 24 dicembre alle 22,30 nella Palestra Comunale ci sarà il dj set Waiting for Christmas”.

Il 27 in Teatro alle 21 ci sarà la rappresentazione della commedia dialettale “Ne Bianche ne nire” a cura della compagnia ‘Il Carrozzone’.

Il 29 è in programma una tombolata nell’Hotel Mare Blu alle 21 e il 31 si attenderà il nuovo anno con l’iniziativa “Capodanno con cenone e musica dal vivo” nel centro anziani Il Fiordaliso (per prenotazioni è possibile contattare il numero: 338.7719116) e nella Palestra Comunale dalle 21 ci sarà il Capodanno con i Borghetta Style e Pippo Sowlo.

Appuntamenti anche a gennaio, in particolare il 6 alle 16 a Villa Filiani ci sarà l’iniziativa “E se tornassero le befane” e il 19 ci sarà la tradizionale fiera di Sant’Agnese. Villa Filiani, in particolare, dal 6 dicembre sta ospitando una iniziativa di raccolta fondi per Telethon che terminerà il 14 dicembre.

Dal 15 al 27 dicembre, dalle 17, accoglierà “Cromie sotto l’albero”, recital e mostre degli artisti Vittorina Castellano, Patrizia D’Andrea, Giorgio Ciampoli, Angela Di Teodoro e Rossana Garibaldi.

Il 28 e 29 dicembre, dalle 16 alle 20, ci sarà la presentazione del calendario ‘Pineto 2020’ a cura di Vincent Pompetti. Previsti anche mercatini di Natale in Largo Sant’Agnese.

“Abbiamo proposto anche quest’anno – commentano il sindaco e il consigliere con delega agli eventi del Comune di Pineto, Robert Verrocchio e Marco Giampietro – un programma ricco e vario nel quale cerchiamo di rispondere alle esigenze di tutte fasce di pubblico, a partire dai più piccoli, per questo abbiamo riproposto la pista di pattinaggio sul ghiaccio, molto apprezzata e attesa, e i tanti momenti di divertimento per concludere con vivere la presenza della Befana. Molte iniziative si svolgeranno nel Teatro Polifunzionale, fiore all’occhiello della nostra città, spazio che ospita tantissimi eventi ed è scelto anche da associazioni e realtà non pinetesi per organizzare le proprie attività. Ringraziamo per il prezioso attivismo le associazioni che operano sul territorio. Siamo certi che gli appuntamenti proposti saranno graditi dai cittadini e saranno in grado di attrarre anche molte persone dai comuni limitrofi”.

Si ringraziano le tante associazioni e figure che hanno collaborato alla realizzazione del cartellone, in particolare: l’Anmi e Ana Sezione Abruzzi; l’Asd Dance Studio; le Accademie Musicali Make Music E Music Art; Antonio Gambacorta, l’Asilo Nido Pollicino, l’Associazione Stile Libero; l’Associazione Artigiani e Commercianti Pinetesi; l’Associazione Culturale Insieme al Cittadini; l’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo; l’Associazione Dimensione Volontario; l’Associazione Le Vie dell’Arte; il Centro Anziani Il Fiordaliso; la Biblioteca Comunale Vanessa Creati; il Comitato Feste Borgo Santa Maria; il Comitato Santa Maria a Valle; i commercianti di Via della Stazione, la Commissione Pari Opportunità di Pineto; il Gruppo La Fontana del Santo; il Regno delle Fiabe; la Compagnia dell’Arte; il Supermercato Solidale La Formica; Letizia Muffo; il Lions Club Atri Terre del Cerrano; la Pro Loco Mutignano; la Pro Loco Pineto; il Pros Onlus Pineto; il Rotary Club Teramo Est, la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, Silvia Pagni & Sound Live Music; Telethon, l’Unitalsi e Vincent Pompetti.