NATALE A PIANELLA: L'ALBERO PIU' GRANDE D'ABRUZZO E IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Pubblicazione: 10 dicembre 2019 alle ore 20:13

PIANELLA - Con l’accensione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo, quest’anno avvenuta a cura dei bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civile di Pescara, in occasione della “Magia del Natale”, è stato dato il via al calendario degli eventi “Natale Insieme 2019”, promosso attraverso la collaborazione tra le realtà associative del territorio e l’amministrazione comunale.

Diverse le iniziative previste: da quelle a sfondo benefico come la raccolta fondi per l’AIL o quella effettuata dalla locale Croce Rossa con la vendita del panettone solidale, fino al doppio evento per il 13 dicembre con la presentazione nella sala consiliare, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente, del PIF progetto di macrofiliera Innovaolio e la mostra fotografica a tema allestita presso l’antico frantoio nel centro storico; quindi sarà la volta dei concerti organizzati dalla corale “Armonie d’Abruzzo in canto” in collaborazione con il Comune, dall’accademia Città di Pianella e dall’associazione di promozione sociale “G.Puccini”;

Tradizionali mercatini di Natale a Cerratina a cura di Cerratina Ovunque, così, come avviene da tempo, le associazioni riproporranno il brindisi di Natale e la pro loco di Pianella il Premio “G. Porto”- Rosone d’Oro e la Pagella d’Oro. Appuntamento ulteriore per il 29 dicembre con il ventennale della locale Croce Rossa.

“Come ormai da tradizione, abbiamo voluto porre l’accento sull’evento legato all’accensione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo - afferma il vice sindaco con delega all’associazionismo Antonella Di Massimo - che costituisce la vera attrazione turistica per tutto il periodo delle festività e, grazie al rapporto collaborativo con le realtà associative, anche quest’anno riusciamo a proporre sul territorio diverse iniziative per tutto il periodo natalizio. Un ringraziamento ai volontari e un augurio a quanti trascorreranno le festività a Pianella”.