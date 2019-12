NASCE PORTALE SAPORI DEI PARCHI, 117 PRODOTTI DOC, DOP E IGP

Pubblicazione: 20 dicembre 2019 alle ore 15:37

ROMA - Da oggi conoscere e promuovere i prodotti tipici dei 24 Parchi Nazionali italiani sarà più facile: nasce il portale "Sapori dei Parchi" realizzato dal ministero dell'Ambiente in collaborazione con Unioncamere, in cui sono censiti 117 prodotti di qualità tra Doc, Dop e Igp che raccontano e tutelano la biodiversità della nostra terra come i legami di un Capitale Naturale e Culturale unico al mondo.

L'iniziativa è stata presentata alla presenza del ministro Sergio Costa, del sottosegretario Roberto Morassut e dei presidenti dei Parchi Nazionali, questa mattina all'Auditorium del ministero dell'Ambiente.

"Il portale 'Sapori dei Parchi' è ospitato all'interno del sito del ministero dell'Ambiente - spiega il direttore generale Gestione Parchi, Maria Carmela Giarratano - all'indirizzo www.saporideiparchi.minambiente.it vuole rappresentare un itinerario di prodotti" quindi "un collettore di informazioni sulle produzioni agroalimentari di qualità dei territori dei Parchi e offre una visione sistemica dell'offerta turistica di queste aree".

Nel portale possiamo trovare per esempio il paté di capperi e olive del Parco di Pantelleria, il formaggio Casolet del Parco dello Stelvio, olio di oliva Evo del Parco della Maiella, o i dolcetti alle noci del Parco del Gargano e i pecorini o il miele del Parco del Gran Sasso.

Valorizzare i prodotti tipici dei Parchi Nazionali per il ministero dell'Ambiente significa quindi anche promuovere i territori protetti con le peculiari biodiversità e identità culturali incoraggiando quindi forme di turismo sostenibile collegato all'attività enogastronomica.

I 24 Parchi Nazionali sono presenti in tutte le regioni ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e coprono una superficie pari a circa il 5% del territorio nazionale con quasi 15.000 chilometri quadrati, e interessano 502 comuni, circa il 6% dei Comuni italiani.