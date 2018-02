NASCE LA FEDERAZIONE TOELETTATORI ABRUZZO-MARCHE, NOVITA' ASSOLUTA

Pubblicazione: 14 febbraio 2018 alle ore 15:50

PESCARA - Ufficialmente riconosciuta a Pescara dall'Associazione Casartigiani Abruzzo, la Frt A/, Federazione regionale toelettatori Abruzzo e Marche”.

Una vera e propria novità assoluta nel panorama delle attività rivolte agli amici animali ed un riconoscimento, soprattutto, per tutti coloro che svolgono questo lavoro con professionalità e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

Si tratta, viene spiegato in una nota, "di una professione che, ricordiamo, è in largo aumento su tutto il territorio nazionale: si calcola che solo in Abruzzo ci siano 79 attività registrate in Camera di Commercio e nelle Marche 118 . Numeri che sono destinati a crescere visto anche l'aumento delle famiglie che decide di adottare un animale domestico. In molti , infatti , fino a quattro o cinque anni fa non avrebbero mai pensato di accogliere in casa un cane o un gatto ed oggi invece si assiste ad un vero e proprio boom. Ecco perchè nasce l'esigenza di regolamentare questo settore, puntando alla preparazione delle persone che si accingono ad aprire un negozio di toelettatura per animali. La Federazione nasce, quindi, con lo scopo di tutelare e di offrire servizi ed assistenza a tutti coloro i quali si affacciano alla professione".



"Casartigiani Abruzzo - prosegue la nota - ha sposato questa causa e ha dato tutto il proprio sostegno affiché si potesse costituire una Federazione. Iscrivendosi a Casartigiani infatti, sarà possibile usufruire di tutti i servizi messi a disposizione per chi già svolge, o vuole intraprendere questa attività".

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, Mariolina Serafini (vicepresidente), Fabrizio Galliani (consigliere), Gaia Amanda Besana (consigliere), Carlo Leone (tesoriere), e i delegati regionali di Casartigiani Flaviano Montebello (segretario), Dario Buccella e Alessandro Cicchitti (probiviri).

“Ringrazio tutti i colleghi intervenuti, in particolar modo i membri del Cda - le parole della neo eletta presidente Ramona Braccio - ed auguro a questa neo nata confederazione un buon lavoro, auspicando in un sempre più attivo e numeroso gruppo di professionisti interessati al riconoscimento categoriale”.