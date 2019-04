NAIADI PESCARA: PETTINARI (M5S), ''SITUAZIONE INACCETTABILE''

Pubblicazione: 23 aprile 2019 alle ore 17:10

PESCARA - "Continuano i disagi all’impianto delle Naiadi a Pescara. L’episodio di sabato mattina, con un guasto alla centralina elettrica che ha portato conseguentemente al blocco della caldaia, rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di inefficienze. Chi ci rimette sono tutti i cittadini ai quali viene negata la possibilità di usufruire di un servizio per cui hanno pagato".

Ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che prosegue: "L’impianto è di proprietà di Regione Abruzzo, ma finora non si sono ancora viste soluzioni efficaci per tamponare un’emergenza che prosegue da mesi. È un dovere della Giunta regionale di centrodestra intervenire al più presto. La piega che ha preso questa situazione, con le continue interruzioni del servizio per problemi tecnici, è inaccettabile".

"Sono anni che il Movimento 5 Stelle fa interrogazioni e interpellanze in merito alla gestione dell’impianto e continueremo a vigilare su quello che sta succedendo. Dopo tante chiacchiere e promesse, è arrivato il momento dei fatti", conclude Pettinari.