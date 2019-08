NAIADI: FEBBO E LIRIS, VERIFICA CRONOPROGRAMMA E SITUAZIONE LAVORI IN CORSO

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 14:50

PESCARA – “Verifica sullo stato dei lavori in corso resosi necessari all’indomani dell'alluvione del 10 luglio scorso e pianificazione di un puntuale cronoprogramma per arrivare in tempi certi al funzionamento del complesso sportivo delle Naiadi e quindi alla riapertura delle piscine più importanti entro il mese di settembre”.

Questo quanto stabilito al tavolo di lavoro svoltosi questa mattina negli uffici del Dipartimento Attività Produttive alla presenza degli assessori regionali Mauro Febbo, Guido Liris, il funzionario della Regione Abruzzo Eliana Marcantonio Responsabile del Patrimonio Immobiliare e con la società gestore Pinguino.

“In questi giorni – spiegano Febbo e Liris – sono in corso dei lavori per un valore di 162 mila euro a carico della Regione Abruzzo per il ripristino delle centraline elettriche saltate il giorno della forte grandinata ed altri interventi da effettuare all’interno del complesso Naidi. Nel frattempo si sono avviate le procedure necessarie e obbligatorie per ottenere e regolarizzare tutte le certificazioni idonee e necessarie alla struttura sportiva. Alla luce di quanto emerso durante l’incontro abbiamo chiesto alla società che venga rispettato il cronoprogrmma definito affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla riapertura definitiva delle Naidi. In questi mesi – concludono Febbo e Liris - la Regione Abruzzo ha portato avanti un lavoro responsabile che ha permesso di risolvere una situazione che rischiava di compromettere definitivamente il destino della struttura sportiva patrimonio della Regione. Siamo fiduciosi del lavoro e azioni messi in campo e siamo certi che arriveremo quanto prima alla riapertura definitiva delle Naidi”.