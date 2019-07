MUSICA: SETTIMANA DI CONCERTI IN ABRUZZO CON BREGOVIC, NEGRITA, ALEXIA, IL VOLO E DUE SERATE JAZZ

Pubblicazione: 26 luglio 2019 alle ore 18:28

PESCARA - Settimana ricca di appuntamenti, in Abruzzo, quella che dalla fine di luglio conduce all'inizio di agosto.

Si parte oggio, venerdì 26 luglio, con il concerto di Mahmood, fresco vincitore del Festival di Sanremo, in Porta Caldari ad Ortona.

Altro talento passato dal festival sanremese è Irama, che sempre questa sera si esibisce al Teatro d'Annunzio di Pescara.

Musica antagonista al Zona 22 di San Vito Chietino, dove è di scena la storica band romana Assalti Frontali. Jazz a Teramo, in piazza Sant'Anna, con il Venanzio Venditti Jazz Quartet, ma anche ad Atessa, con Alice Ricciardi, per "Atessa in jazz". In Piazza IV Novembre, ad Alba Adriatica, appuntamento con il "Montepulciano Blues Festival", che propone Francesco Piu e Juwana Jenkins & The Hawks.

Prima serata del "Reggae Summer Festival", a San Salvo Marina, in compagnia di Lion D e Omar Faye Gawane. A distanza di pochi chilometri, al Baja Village di Vasto, c'è il "Pinewood Beach, con la line up formata da Massimo Pericolo, Masamasa, Voina, Pippo Sowlo e Blackbox Crew. "Galà della lirica" nella Chiesa di San Giovanni Battista a Castelli: Kristine Nowlain, soprano lirico; Ksenia Khovanova, soprano; Vadim Prudnikov, baritono; Ugo D'Orazio, pianoforte.

Sabato 27 luglio, al Teatro d'Annunzio di Pescara, Giancarlo Giannini porta in scena "Le parole note". Sempre sabato c'è la cantante brasiliana Rosalia De Souza a Castelbasso, mentre per "Atessa in jazz" spazio a Lorenzo Tucci con Karima nelle vesti di special guest. Seconda serata del "Reggae Summer Festival" a San Salvo: sul palco B- Boat e EBM Earth Beat Movement.

Al Città Sant'Angelo Village c'è Giusy Ferreri, mentre la coppia di cantautori Cecco e Cipo è a Cese dei Marsi. Si balla in piazza, ad Alba Adriatica, con l'Orchestra Mirko Casadei. Domenica 28 luglio concerto di Shapiro & Vandelli,all' Arena del Mare di Pescara, per la Festa di Sant'Andrea. Sempre a Pescara, al Teatro d'Annunzio, c'è il concerto della Symphonic Queen Orchestra nell'ambito del "Pescara Jazz".

Serata conclusiva del "Reggae Summer Festival", a San Salvo, con DabaDub Sound System e Ras Tewelde. A Miglianico spazio al pop di Alexia, mentre a Pianella, in Piazza del Mercato, è ospite il cantautore Marco Ligabue. Serata magica, a Rocca Calascio, con le sonorità oniriche di Finn Andrews, mentre ad Atri è di scena il trio di musica brasiliana Trem Azul.

"Galà Lirico Sinfonico", con l'Orchestra sinfonica abruzzese, a Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila.

Lunedì 29 luglio protagonisti le musiche di Ennio Morricone, eseguite dalla Ensemble Symphony Orchestra, in piazza del Popolo a Vasto. A Castelbasso, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, spazio alla Mediterranee Clarinet Ensemble. Concerto anche nella chiesa di San Nicola a Morro d'Oro, in compagnia di Manuela Formichella (soprano), Giuseppe Orsini (tromba) e Walter D'Arcangelo (organo).

All'Aurum di Pescara c'è il Coro Le Voci delle Ville, mentre al Parco della Quercia Rossa, a Bussi, c'è Jazz About Quintetto.

Martedì 30 luglio la grande musica fa tappa all'Arena La Civitella di Chieti, dove si esibisce Il Volo.

Prima serata di "Roseto d'Autore", sul lungomare della città adriatica, in compagnia dei cantanti Sandra Ippoliti, Luca Mongia, Ettore Formicone e Francesco Sbraccia. Mercoledì 31 luglio altra serata di grande musica, con le sonorità etno-rock di Goran Bregovic, in Piazza Rossetti a Vasto, e il rock dei Negrita in Piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare. Trap ad Alba Adriatica, a Villa Gattopardo, in compagnia della band romana Dark Polo Gang.

Per la seconda serata di "Roseto d'autore" si alternano sul palco Agnese Valle, Alessandro Ruvio, Miriam Ricordi e Fabrizio Trignani.

Giovedì primo agosto, infine, mix di blues, soul e funky a Pescara, alla Lampara, con il concerto del Frank Hammond Quartet. Ritmi balcani, con la Bagarija Orkestar,al Borgo Universo di Aielli.

Concerto dello Young Clarinet Ensemble, infine, all'Aurum di Pescara.