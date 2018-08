MUORE NEL SONNO MENTRE E'

IN VACANZA CON LA FIGLIA

Pubblicazione: 28 agosto 2018 alle ore 12:00

SPOLTORE - La comunità di Spoltore è sconvolta per la notizia della morte di Maria Grazia D’Onofrio, 49 anni compiuti a luglio, morta nel sonno mentre era in vacanza in Sicilia, con la figlia Valentina e la sua amica del cuore, Sabrina.

Prima di rientrare a Villa Raspa di Spoltore, in provincia di Pescara, come racconta Il Centro, la aspettavano altri giorni alla scoperta dell’isola, ma la vacanza si è trasformata in tragedia.

È andata a dormire, ma non si è mai svegliata, perché stroncata, secondo una prima ricognizione, da un infarto fulminante.

Al momento, però, non ci sono risposte agli interrogativi e si attende l’autopsia, fissata per oggi pomeriggio, a chiarire le cause della morte, dopodiché la salma rientrerà a Spoltore, dove l’attende la mamma, Santa Soccio e la sorella Carmela, gemella di Domenico.

Se n’è accorta l’amica Sabrina, che dormiva con lei nella stessa camera d’albergo, a Catania. Ed è stata lei a lanciare l’allarme, ieri mattina, attorno alle 8, chiedendo immediatamente l'intervento del 118. Ma il cuore della 49enne si era fermato già da qualche ora e tutto si è trasformato in un incubo.

La notizia si è diffusa rapidamente a Spoltore dove Maria Grazia è molto conosciuta per il suo lavoro; da 25 anni, infatti, era assistente odontoiatra del fratello Domenico, che è stato assessore allo Sport del Comune, il cui studio dentistico si trova in via Stoccolma, a Villa Raspa.