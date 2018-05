MUNDA: OMAGGIO A SERGIO LEONE, CON BOZZETTI

ORIGINALI COSTUMI DI ''C'ERA UNA VOLTA IL WEST''

Pubblicazione: 02 maggio 2018 alle ore 16:35

L'AQUILA - Verrà inaugurata giovedì 3 maggio a partire dalle ore 18 al Museo nazionale d’Abruzzo, a L'Aquila in via Tancredi da Pentima, la mostra di bozzetti originali, realizzati dalla costumista Marilù Carteny per il celebre lungometraggio "C’era una volta il west" diretto da Sergio Leone nel 1968.

"L’esposizione - si legge in una nota della Lanterna magica, organizzatore dell’evento insieme al Munda e alla Fondazione Carispaq - vuole rendere omaggio anche ad uno dei tanti mestieri del cinema: l’arte di disegnare e dunque adattare i costumi che, in questo caso, resero indimenticabili i personaggi interpretati da Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson".

"Marilù Carteny - viene spiegato nella nota- mette in mostra il mestiere più intimo, l’arte che riesce ad incontrare le esigenze del regista e dello sceneggiatore e regala, a distanza di mezzo secolo, emozioni sempre vive che testimoniano come un grande film sia soprattutto la sommatoria di grandi professionalità".

"I preziosi lavori della costumista - si legge ancora - sono conservati nel centro archivio dell’Istituto cinematografico dell’Aquila 'La Lanterna Magica' e rimarranno in esposizione fino a domenica 3 giugno negli orari di ingresso previsti dal Munda".

“L’intera iniziativa prevede un omaggio ulteriore al grande regista romano: in programma la proiezione di tre grandi capolavori a cadenza settimanale con ingresso libero. In particolare per la Notte dei musei, evento a carattere nazionale previsto quest’anno per sabato 19 maggio, proiezione all’aperto nello spazio adiacente il Munda del film C’era una volta il West", conlude la nota.